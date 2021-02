La ComCom de Lacq Orthez prévoit 300 emplois de plus en trois ans : "La crise sanitaire sera un accélérateur"

Relocaliser la production industrielle en Béarn et la conserver, c'est l'un des objectids de la Communauté de communes de Lacq Orthez. Objectif qui commence à se concrétiser avec l'arrivée de CosmeFAB à Mourenx. Ce fabricant de produits cosmétiques bio va reprendre l’usine SFFC (Société Française de Fabrication de Cosmétiques) avec à la clef le maintien des emplois existants et plusieurs embauches pour atteindre un effectif de 30 à 40 personnes. Une fierté pour le président de la CCLO et maire de Mourenx, Patrice Laurent : "_Ce projet va dans le sens de ce que l'on cherche à faire dans le bassin : le verdissement de nos activités_. Ils sont labélisés Ecocert." Patrice Laurent, qui est également maire de Mourenx, compte sur la multiplication de ce type de projet : "On connait le bassin de Lacq pour la chime, mais la chime c'est différentes applications : notamment la pharmacie et la cosmétique où on a déjà des acteurs sur le territoire." Le groupe Loréal, déjà basé à Mourenx, doit ainsi y relocaliser des colorations capillaires.

"La crise sanitaire sera un accélérateur" dans la démarche de relocalisation

"Certaines usines sont à l'arrêt faute d'approvisionnement, faute de matière première et songent à sécuriser leur approvisionnement en rapatriant cette partie en Europe" avance le président de la CCLO, qui reconnaît que le bassin a perdu des emplois, chez Toray industries notamment, une entreprise a également fermé à Bellocq. "Mais on a surtout des investissements à venir et quand on fait le solde, cela devrait se traduire par un bilan positif de 300 emplois sur le bassin de Lacq d'ici deux trois ans" affirme Patrice Laurent pour qui la crise sanitaire a favorisé plusieurs projets : "On a des dossiers sur l'hydrogène, sur l'énergie renouvelable, on va dans le sens de l'histoire" conclut l'élu qui se dit confiant sur l'avenir du territoire.