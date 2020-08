La relance éco : à Saint-Étienne, la Comédie dans les starting-blocks pour une nouvelle saison

Ouverture des abonnements ce mercredi à la Comédie de Saint-Étienne. Grâce à la solidarité du public et collectivités, cet acteur clé de la création et de la culture dans la Loire et l'ouest auverhonalpin a su soutenir les intermittents et les compagnies secoués pendant le confinement .