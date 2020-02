La commission de surendettement d'Indre-et-Loire a examiné 10% de dossiers de moins en 2019 qu'en 2018

Plus de la moitié des dossiers de surendettement examinés en 2019 en Touraine concernaient des femmes seules, avec ou sans enfants

Indre-et-Loire, France

Pour la sixième année consécutive, le nombre de dossiers de surendettement a fortement baissé, en Touraine, l'an dernier : moins 9,9% par rapport à 2018. La chute sur quatre ans frôle les 30%. Ca ne signifie pas qu'il y a moins de misère que les années précédentes, mais les crédits à la consommation sont mieux encadrés, et la plupart des banques ont mis en place des systèmes d'alerte qui permettent de discuter avec leurs clients avant qu'ils se retrouvent complètement surendettés.

Le surendettement arrive souvent après des accidents de la vie

La commission qui se réunit deux fois par mois sous la présidence de la Préfète d'Indre-et-Loire et en présence, notamment, de représentants des consommateurs et de banquiers a observé 1408 dossiers de surendettement. Souvent, ces dossiers se ressemblent car le surendettement arrive presque toujours après ce qu'on appelle un accident de la vie : Le divorce, dans 30% des cas. Le chômage, dans la même proportion. Parfois une maladie, qui empêche toute activité professionnelle. 54% des dossiers concernent des femmes seules, souvent avec enfant. Il y a aussi près de 10% de plus de 65 ans, avec une retraite insuffisante.

En moyenne, 21 300 euros de dettes annulées

La commission peut proposer l'étalement du remboursement. Elle peut jouer aussi sur les taux de crédit. Enfin, quand il est évident que la personne n'a pas de ressources suffisantes pour rembourser, la commission peut annuler la dette purement et simplement : En moyenne, l'an dernier, en Touraine, les dettes annulées ont représentées 21 300 euros par dossier. Les créanciers s'estimant lésés peuvent toujours contester en justice la décision de la commission.

A souligner, aussi : un dossier sur deux examiné l'an dernier concernait une personne déjà passée en commission de surendettement des mois ou des années auparavant. Des gens qui ne s'en sortent pas et qui n'arrivent pas à rembourser leurs dettes selon le plan établi. "La part des crédits à la consommation dans l'endettement total des gens qui viennent nous voir a beaucoup diminué" précise Olivier Bruneau, le président départemental de la Banque de France, qui est aussi le secrétaire de la commission de surendettement. "On a beaucoup des gens qui ont des vraies difficultés financières pour boucler les fins de mois tout simplement. Un tiers d'entre eux a moins de 1 148 euros par mois pour vivre".