La Communauté d'agglomération de Bergerac perd un million d'euros de recettes à cause de la crise sanitaire

La Communauté d'agglomération bergeracoise présente ce lundi 25 janvier ses orientations budgétaires pour l'année 2021. Le président de la CAB, Frédéric Delmarès, était l'invité de France Bleu Périgord. Le budget de la CAB sera un "budget dynamique et audacieux d'un peu plus de 20 millions d'euros", il va comprendre des investissements pour créer notamment "une filière bio sur le Bergeracois avec une plateforme de massification et une grande légumerie bio à Bergerac" mais aussi un espace Cyrano sur Bergerac "ludique et numérique sur plus de 400 m2".

Frédéric Delmarès, président de la CAB Copier

Le budget comprend également une aide aux entreprises d'environ 1,3 millions d'euros pour "se préparer à l'après-covid'. En revanche, pour les associations culturelles, les subventions seront examinées "au cas par cas en fonction des animations programmées" explique Frédéric Delmarès.

A cause de la crise sanitaire, les recettes de la CAB ont baissé d'environ 1 million d'euros en 2020 selon le président de la Communauté d'agglomération malgré le soutien de la CAF notamment.