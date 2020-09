La Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois vous propose de réduire vos factures d'énergies

Grâce à sa campagne d'achats groupés de gaz et d'électricité, la Communauté de l'Auxerrois propose aux ménages de réduire leurs factures d'énergies. L'achat groupé permet de négocier les meilleurs tarif auprès des fournisseurs. La pré-inscription est gratuite et sans engagement jusqu'au 31 Octobre.

Les offres groupées peuvent faire gagner aux ménages jusqu'à 300 euros par an sur leurs factures de gaz et d'électricité.

500 ménages s'étaient inscrits l'an dernier, lors de la première campagne d'achats groupés d'énergies de la Communauté de l'Auxerrois. Ils déjà 800 , pour le moment, cette année. Le bouche à oreille a donc bien fonctionné. Mais pour beaucoup, c'est encore difficile de faire la démarche de se séparer des fournisseurs historiques d’électricité et de gaz que sont EDF et Engie, anciennement Gaz de France .

"C'est beaucoup plus simple de changer de fournisseur d'énergie que son forfait téléphone ou son assurance auto" : Alexandra Garrigues, Communauté de l'Auxerrois

Et pourtant c'est simple selon Alexandra Garrigues. Elle est chargée de mission énergie à la Communauté de l'Auxerrois. "On va souvent négocier son assurance habitation , son assurance voiture, son forfait téléphone alors que c'est très compliqué de changer d'opérateur. Là, changer de fournisseur d'énergie, ça se fait par l'envoi d'un RIB, et les fournisseurs font ça entre eux. L'énergie c'est vraiment le poste où on peut faire le plus d'économie."

"La première année, ma facture d'électricité et de gaz a baissé de 300 euros" : Pierre Gerbault, un habitant d'Auxerre

Pierre Gerbault lui, a franchi le pas il y a quelques années en s'inscrivant à l'achat groupé lancé par l'UFC que choisir. Cet habitant d'Auxerre qui s'éclaire et cuisine à l'électricité, et se chauffe au gaz, a vu le montant de sa facture baisser de façon significative. "Au départ, la première année, j'ai réalisé une économie de 300 euros. Quand j'ai refais un achat groupé, c'était déjà sur des tarifs moins élevés. Du coup, l'économie était moindre. Mais elle existait encore quand même. "

Selon la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois, la campagne d'achats groupés d’énergies de l'an dernier a aussi permis une économie moyenne de 300 euros pour les ménages qui utilisent le gaz et l'électricité.