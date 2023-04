La commune de Bertric-Burée cherche un nouveau boulanger

La commune de Bertric-Burée qui compte un peu plus de 450 habitants cherche un nouveau boulanger. La mairie dispose d'un local commercial intégrant un espace de travail et four traditionnel (qui fonctionne au bois ou au gaz). Attenant au commerce, un appartement est également proposé à la location. Jean-Pierre Prigul, le maire de la commune, souhaite accueillir un artisan motivé et dynamique et se dit "ouvert à la négociation" concernant le loyer (compter 100 euros pour le commerce et 350 pour le logement).

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de la mairie au 05 53 91 94 96.

Retrouvez l'interview de Jean-Pierre Prigul, maire de Bertric-Burée en vidéo.

