La commune de Bléré espère intégrer le programme "territoire zéro chômeur"

Le projet "territoire zéro chômeur" va-t-il se concrétiser à Bléré (Indre-et-Loire) ? En tout cas, l'attente est grande. La commune a déposé un dossier pour intégrer le programme. Une commission d'habilitation rendra sa décision entre le 20 et le 24 décembre prochain. "Cette course à l’habilitation est quelque chose d’extrêmement compliqué et nous l'avons démarré il y a très longtemps, en 2018", a souligné le maire Fabien Nebel ce vendredi.

L'élu, les porteurs du projet, des habitants de Bléré en chômage longue ont exposé leurs motivations lors d'une réunion en présence de Philippe François, sous-préfet de l’arrondissement de Loches, Jean-Patrick Gille, vice-président de la région Centre-Val de Loire délégué à l’emploi, à la formation professionnelle, à l’orientation et à l’insertion, Barbara Darnet-Malaquin, conseillère départemental déléguée en charge de l’insertion et du RSA, Lionel Chanteloup, premier vice-président à la communauté de commune Bléré-Val de Cher, Claire Michel, supplémente du député Daniel Labaronne. "Nous sommes très confiants sur la faisabilité de ce projet", a lancé Fabien Nebel.

Le programme permettra de créer 20 emplois dans un premier temps

Car "Tout est en place, notre dossier technique est en place, le dossier financier est en place, la banque est là", ajoute Thierry Petonnet, chargé de mission "territoire zéro chômeur" pour la commune de Bléré. Un local été trouvé, il a été mis à disposition par l'entreprise Formes et Sculptures et 20 habitants en recherche d'emploi depuis plus d'un an sont volontaires pour intégrer ce programme. Si le dossier est retenu, une entreprise à but d'emploi sera créée "La boîte d'A côté", avec à la clef 20 CDI payés au Smic. Les bénéficiaires de ce programme commenceraient leur activité le 1er février prochain.

Tous s'investissent d'ores et déjà bénévolement au sein de l'association "territoire zéro chômeur Bléré Val de Cher" et certains depuis le début. C'est le cas d'Emeline, cette mère célibataire est au chômage depuis trois ans. "On m'a parlé à la mairie de ce projet qui me permettrait de retrouver un emploi en CDI à temps choisi, ce qui est plus facile quand on est seule avec un enfant. On a créé plusieurs groupes au sein de l'association : le groupe PPDE qui va parler de l'entreprise et de ce qu'on va y faire, le groupe Booster où je suis qui nous permet de répartir les tâches et de ne pas être dispersé, nous y parlons aussi de notre communication".

Être sans emploi c'est très difficile psychologiquement et physiquement. Le regard des gens est difficile à vivre.

L'entreprise à but d'emploi prend en compte les contraintes des salariés. "Pour moi, il y avait la voiture. J'ai une vieille voiture donc je ne peux pas aller loin. Je suis seule avec mon enfant et j'ai des problèmes de santé qui m'empêche de travailler à temps plein. J'ai demandé à avoir un contrat de 20 heures ou 25 heures si ma santé me le permet", explique Emeline. Elle fonde beaucoup d'espoir dans ce projet. "Il est magnifique mais on n'a peur aussi. Être sans emploi c'est très difficile psychologiquement et physiquement. Le regard des gens est difficile à vivre. Dans leur tête, c'est facile de retrouver un travail, il faut juste être courageux comme on me le rappelle régulièrement. Quoi qu'on fasse on est très traité de fainéants. Je m'engage bénévolement dans beaucoup de chose dans ma ville mais ce n'est pas pour autant qu'on me considère comme courageuse et travailleuse. Donc j'ai hâte d'avoir un CDI un jour pour sortir de cette case".

Reprendre confiance progressivement

Laurent abonde. Cet habitant de Bléré de 43 ans, a travaillé dans l'entretien des espaces verts, le maraîchage, en usine et il a une petite expérience dans les vendanges. Mais il est au chômage depuis 2012. "C'était une fin de contrat et ensuite galères sur galères. Je répondais à des offres d'emploi ou j'ai faits des candidatures spontanées mais ça n'a pas marché. Parfois, on me disait que je n'avais pas d'expérience. Je n'ai pas de diplôme j'ai tout appris sur le tas. Puis, le temps passe, on est un peu démoralisés et petit à petit on perd confiance". Une confiance qu'il regagne progressivement avec ce projet "territoire zéro chômeur de longue durée". "Ce matin, on a aidé les agents de la mairie pour le montage des stands du marché de Noël, ça me fait du bien et les gens voient qu'on s'investit parce que certains croient qu'on ne veut pas travailler. On peut être fiers !"

L'association leur permet de réinsérer en douceur. "Aujourd'hui reprendre le chemin d'une entreprise lambda c'est compliqué parce qu'on a plus confiance en nous. Tous les entretiens que j'ai fait se sont traduits par des échecs parce que je répondais à côté à cause du stress. Ici à territoire zéro chômeur on vient sans CV, sans lettre de motivation, juste avec l'envie de travailler, on propose ce qu'on sait faire, on oublie cette crainte d'être jugée à cause des trous dans le CV". Et tous pointe la cohésion qui s'est développée au sein de l'équipe. "On s'attache, on est en train de devenir une petite famille", explique Angélique. Elle croit "énormément" en ce projet. "Moi ça ne fait que un an et trois mois que je suis sans emploi et c'est déjà difficile. Pour d'autres ça fait des années. Vraiment, je me demande limite ce qu'on va devenir si le dossier n'est pas accepté".

On a vu des transformations aussi bien dans leur comportement que dans leur physique

Thierry Petonnet, le chargé de mission qui accompagne ces demandeurs d'emploi depuis trois ans a vu "des transformations aussi bien dans leur comportement que dans leur physique. On voit des personnes qui se redressent, des personnes qui sourient, des personnes qui font attention à leur image. Quand on les a rencontrés lors de premières réunions, nous avions face à nous des personnes reclus, qui étaient en exclusion sociale et donc qui avaient qui ne faisaient plus attention à elles. Puis, ils retrouvent progressivement confiance en eux".

Les clients ont été trouvés

Avec les demandeurs d'emploi volontaires, il a démarché les commerçants, les entreprises et des habitants du secteur pour connaître leur besoin. "Les commerçants vont une fois par semaine emmener tous leurs cartons et emballages à la déchetterie. C'est un geste simple mais pour eux c'est une heure, une heure et demi de travail supplémentaire ou de temps de repos en moins. Et ils nous ont dit que ça les arrangerait qu'on s'en charge. Tout cumulé, cela représente 50 à 60 heures de travail par semaine. Pour nous, ce sont des emplois".

Plusieurs particuliers, professionnels et collectivités locales ont fait part de leur intention de faire appel à l'entreprise "La Boîte d'A Côté" si le projet abouti. "Nous avons réuni plus de 11.000 heures de travail, ce qui représente pour nous plus de 20 emplois. Donc, la première année est déjà remplie alors que nous ne sommes pas encore installés". Comme il s'agit d'emplois aidés, ils ne doivent pas entrer en concurrence avec des entreprises du secteur.

Angélique qui a été cheffe de deux entreprises veut mettre en avant ses compétences pour encadrer une équipe mais surtout elle "a besoin de contact humain". Emeline se projette déjà : "Si j'ai un contrat de 25 heures, je passer trois heures au secrétariat, trois heures à l'accueil de la recyclerie, trois heures pour de l'aide à la personne, trois heures à faire de l'administratif, trois heures à bêcher et à planter ... On pourra découvrir plein de métiers différents".

Il y a le droit à l'emploi pour tous et on va démontrer à Bléré que ce droit existe

L'État, la région, le département et la communauté de commune s'engagent à apporter un soutien financier si le dossier est retenu. Claude Harout, bénévole à territoire zéro chômeur à Bléré-Val de Cher attend cette réponse avec impatience. Il est à l'initiative du projet. "On y est presque, on s'approche de l'ouverture de cette entreprise à but d'emploi c'est-à-dire que les gens privés d'emploi auront un CDI et un salaire. On en rêve depuis 2018. Il ne reste qu'une marche mais le tout est de ne pas se casser la figure". Mais il reste optimiste : "Il y a le droit à l'emploi pour tous et on va démontrer à Bléré que ce droit existe".