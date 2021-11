La commune de Bourcefranc-le-Chapus cherche deux médecins désespérément

C'est une illustration de plus des déserts médicaux en France. A Bourcefranc-le-Chapus, sur la route menant à l'ile-d 'Oléron, la municipalité a installé une banderole pour rechercher deux médecins voilà près d'un an et demi. Il y a quelques contacts, mais rien de sûr pour le moment.

Choisissez un axe très passant. La départementale 728 en direction de Royan par la côte, ou de l'Ile d'Oléron, en moyenne 25 000 véhicules par jour, placez une banderole avec écrit en rouge sur blanc "recherche médecins", et même près d'un an et demi après, la quête se poursuit toujours pour la municipalité de Bourcefranc-le-Chapus. Les déserts médicaux ne sont visiblement pas seulement à l'intérieur des terres, Bourcefranc, commune touristique à deux pas des belles plages de l'Ile d'Oléron, peine également à fixer des médecins sur sa commune.

Certains doivent aller à Rochefort ou Soubise pour une consultation, près de 30 kilomètres

Pour le maire Guy Proteau, "Il y a deux médecins actuellement, mais cela ne suffit pas pour une commune de 3500 habitants. Certains doivent aller à La Tremblade à plus de dix kilomètres pour une consultation, voir Rochefort ou Soubise à 27 kilomètres."

Guy Proteau, le maire de Bourcefranc-le-Chapus devant le local municipal qui peut accueillir deux médecins. © Radio France - Gérald Paris

Local et logement gratuit pendant un an pour attirer de nouveaux médecins

Alors pour tenter de séduire de nouveaux praticiens, la commune met à disposition un local gratuit pendant un an, mais aussi un logement de fonction gratuit pendant un an également, pour un médecin qui viendrait de loin. Pour Guy Proteau, quelques contacts ont eu lieu avec une femme médecin qui pourrait être intéressée. "Là, j'attend début 2022, pour finaliser quelque chose, mais rien de sûr pour le moment. En revanche, une psychologue s'est installée récemment sur la commune, et des infirmières sont intéressées ..."

La mairie rappelle que pour des informations il faut appeler le 05 46 85 02 02. Si de nouveaux médecins tardent à venir, en revanche d'autres professionnels de santé sont présents sur la commune.