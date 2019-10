Landes : la commune de Habas mobilisée pour défendre son bureau de Poste

Elus, commerçants et habitants de la commune ont manifesté ce mercredi matin pour protester contre la réduction des horaires d'ouverture du bureau de Poste.

Habas, France

"Habas en colère." "Touche pas à ma Poste."

C'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles ce mercredi matin à Peyrehorade. Une centaine de personnes, dont de nombreux élus du secteur, ont manifesté pour défendre le bureau de Poste de Habas. Depuis le mois de septembre, le bureau de Poste du village n'ouvre plus que les après-midis, du lundi au vendredi, alors qu'il ouvrait toute la journée auparavant, ainsi que le samedi matin. Les élus, les habitants et les commerçants de la commune craignent à terme une fermeture pure et simple du bureau.

Ils ont obtenu un rendez-vous avec la direction de la Poste le 4 novembre prochain.