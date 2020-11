La commune de Millencourt, près d'Albert, a désormais son marché mensuel

La commune de 215 habitants n'avait, jusque-là, jamais eu de marché. Les habitants du village et des alentours se sont déplacés en nombre ce dimanche pour la première édition.

C'est une première à Millencourt dans l'est de la Somme. Ce village de 215 habitants, situé à 5 kilomètres d'Albert, a désormais son marché mensuel. La toute première édition a eu lieu dimanche 8 novembre avec six commerçants : un traiteur, agriculteur qui vend ses légumes, une apicultrice, une fabricante des confitures artisanales, un producteur de bière artisanale et une couturière de la commune proposant des masques.

Des habitants conquis

Jean-Pierre, qui habitant de Millencourt depuis une quarantaine d'années est ravi de cette initiative. C'est décidé, il viendra chaque dimanche de marché : "Ce sont des produits locaux, on connait les artisans, la qualité de leur production. C'est vraiment super !"

Jean-Pierre est conquis par le concept © Radio France - Claudia Calmel

Pour Elodie et Eddy, jeune couple installé dans la commune, ce marché tombe à pic dans ce village qui n'a aucun commerce : "Il n'y a plus de boulangerie, il n'y pas d'épicerie : pour faire nos courses, il faut aller à Albert. Ce marché pourrait nous permettre de moins nous déplacer. En même temps, ce sera l'occasion de voir les autres habitants puisqu'on n'a pas le temps de se croiser pendant la semaine, donc c'est parfait !", sourit la jeune femme.

Elodie et Eddy sont venus en voisins © Radio France - Claudia Calmel

Millencourt n'avait, jusqu'alors, jamais eu de marché. C'est Marie Depret, conseillère municipale, qui en a eu l'idée. Ecoutez ses explications :

Marie Depret, conseillère municipale, a porté le projet Copier

Marie Depret, conseillère municipale à Millencourt a porté ce projet de marché © Radio France - Claudia Calmel

Le marché de Millencourt aura désormais lieu tous les premiers dimanches du mois entre 10h et 13h. Le marché devrait s'étoffer dès le mois le prochain avec un stand de produits en vrac et un producteur de cidre. La commune souhaite compléter son offre avec un fromager et un poissonnier. A terme, le marché de Millencourt devrait réunir une dizaine de commerçants.

Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie :