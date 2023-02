La commune de Mouhet, 400 habitants, hérite de 900 000 euros

C'est une vraie surprise pour la mairie et pour les habitants de la commune de Mouhet. Dans ce village d'environ 440 habitants, peu de personnes savaient qui étaient Michelin Bacha. Mais depuis la publication de l'article de la Nouvelle République qui révélait cette information il y a quelques semaines , tout le monde ici connait désormais son nom dans la commune et pour cause : décédée l'année dernière et sans descendance, elle a légué environ 900 000 euros à la commune.

La maison de Micheline Bacha appartient désormais à la commune de Mouhet © Radio France - Corentin Bemol

"C'est un peu Noël" glisse ce Mouhetin. "Ca nous a fait un choc, on s'attendait pas à ça" ajoute une autre habitante. Jeannine, 87 ans était une des rares personnes du village à connaître Micheline Bacha. "Elle habitait près de Paris donc on la voyait pas souvent mais elle venait une fois par an. Dès qu'elle venait, elle passait me rendre visite". Sa dernière venue remonte à 3 ans se souvient elle.

"Son nom restera gravé dans le marbre à tout jamais"*

Micheline Bacha, née Pithon, est née à Mouhet en 1936. Elle y a grandi avant de partir s'installer à Bruyères-sur-Oise dans le Val-d'Oise. Elle avait gardé une maison au lieu-dit "Mazou" à deux kilomètres du village. "Personnellement je ne la connaissait pas" confesse le maire de Mouhet, Jean-Christophe Plantureux. "Son geste aujourd'hui est incroyable et son nom restera gravé dans le marbre à tout jamais. Nous en discuterons lors du prochain conseil municipal vendredi mais pourquoi pas donner son nom à une place ou un bâtiment pour lui rendre hommage".

Concernant l'affectation de cette somme, qui représente deux ans du budget de la commune, "nous en discuterons également ce vendredi mais nous avons déjà quelques pistes" affirme le maire. Il serait question de la rénovation des écoles, de la cantine ou du patrimoine de la ville. Autre piste, le maire veut en faire profiter ses administrés, notamment les jeunes, en créant des bourses pour leur permettre de financer leur permis de conduire par exemple.