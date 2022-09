La commune de Peille donne un chèque aux jeunes pour un diplôme ou une formation civique

La commune de Peille met la main à la poche et récompense les jeunes diplômés ainsi que ceux qui suivent une formation civique pendant les vacances. Une manière de fidéliser et de dire aux jeunes qu'il faut croire en la République.

En cette rentrée des écoles, la municipalité de Peille poursuit son action envers les diplômés. La commune depuis 2014 a en effet décidé de donner un chèque cadeau d'une valeur de 50 euros à chaque jeune décrochant un diplôme. Une action qui est là pour "motiver et souligner le travail sans distinction de diplôme ou de mention" précise le maire Cyril Piazza, invité sur France Bleu Azur dans Un maire, une Info. Cette action coûte environ 3000 euros par an à la commune. Mais la municipalité va désormais plus loin et propose aux jeunes d'obtenir un "passeport jeune". En fait une petite formation de vacances durant laquelle les jeunes vont apprendre les premiers gestes de secours, comprendre les institutions de la commune, de la république et à la fin toucher pour cette formation 100 euros. "Nous voulons que nos jeunes croient encore en la République" martèle le maire à l'initiative de cette carotte financière.