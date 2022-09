Énergie : la commune de Périers va offrir des polaires à tous ses écoliers pour cet hiver

Enfiler une doudoune ou passer au col roulé, depuis quelques jours les membres du gouvernement appellent les Français à baisser le chauffage et à s'adapter afin de faire des économies d'énergie.

Dans cette logique, la commune de Périers, dans le centre-Manche, a décidé d'offrir une polaire à chaque écolier. Son maire, Gabriel Daube, était l'invité de la chronique "Cause commune" ce vendredi matin, sur France Bleu Cotentin.

France Bleu : Pourquoi avoir décidé d'offrir cette polaire aux écoliers de la commune ?

Gabriel Daube : C'est une des mesures qui vient compléter toute une série de dispositifs pour réduire la facture énergétique de la ville et pour laquelle on a déjà commencé depuis de nombreuses années. En essayant de réduire notre facture énergétique, en modifiant notre éclairage public, en transformant en LED, en isolant nos passoires thermiques, en créant, en achetant un logiciel de centralisation du chauffage qui fait qu'on est prêt aujourd'hui à affronter la crise énergétique. Mais aujourd'hui, il faut prendre de nouvelles mesures, un peu comme toutes les tous mes collègues des collectivités territoriales. Donc on va passer à l'extinction totale de l'éclairage public à 23h le soir. On va baisser le chauffage à 19 degrés. Et ça ne suffit pas. On a décidé avec le conseil municipal d'acheter une polaire pour chaque élève de nos écoles pour affronter les rigueurs du froid.

France Bleu : Cela veut dire que c'est un gros investissement pour Périers ?

Gabriel Daube : Pour Périers, ça fait 350 élèves à peu près en tout et un investissement de 6 000 €. Donc en fait, quand on rapporte ça à la réduction des coûts d'énergie, j'ai demandé à ce qu'on réduise de 10% en deux ans, c'est à peu près 20 000 €, donc on est à 6 000 €. Chacun aura sa polaire, un peu comme la région donne un ordinateur ou le département, un dictionnaire, nous, on donne une polaire pour chaque élève.

France Bleu : C'est une manière aussi Gabriel Daube de venir en aide à des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter, de se couvrir pour l'hiver...

Gabriel Daube : Oui, exactement. C'est dans notre politique sociale, un peu comme on fait la cantine à 1 €, par exemple pour les familles qui en ont besoin. Là, on va donner une polaire à chaque élève sans demander d'efforts supplémentaires, bien entendu, à l'équipe pédagogique ou aux familles. Après, chacun est libre de l'utiliser comme il veut. Je pense que 19 degrés, ça va être supportable, mais s'il fait très froid, je crois que ça sera utile pour tous les enfants.

France Bleu : Est-ce que c'est le rôle d'une collectivité de faire ce type de démarche ?

Gabriel Daube : La collectivité, elle doit se préoccuper du bien-être de ses élèves. Les écoles, c'est la première compétence des communes et on y tient beaucoup. Ici, à Périers, on a beaucoup investi depuis une quinzaine d'années dans nos écoles. On a une excellente équipe pédagogique et une bonne réputation. Il faut que les élèves soient bien pour apprendre. Il nous a semblé que cet effort relatif de polaires va contribuer au bien-être des enfants et donc au bien-être général.