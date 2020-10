La commune de Saint-Éloy-les-Mines est candidate pour le programme "Petites villes de demain"

Le secrétaire d'État à la ruralité Joël Giraud s'est rendu ce vendredi 2 octobre à Saint-Éloy-les-Mines pour parler du programme "Petites villes de demain". Cette commune de 3 700 habitants est candidate à ce programme lancé par le gouvernement. Dans le Puy-de-Dôme, 33 communes sont candidates au programme "Petites villes de demain". Ce programme est doté de 3 milliards d'euros sur six ans, destinés aux projets de revitalisation de 1 000 communes en France de moins de 20 000 habitants.

Le but c'est de rendre ces communes plus dynamiques et attrayantes, explique Joël Giraud, le secrétaire d'Etat chargé de la ruralité : "L'objectif c'est de faire en sorte que cette centralité dans la ruralité, plébiscitée au moment de la période du covid parce que beaucoup de gens sont allés dans la campagne mais la campagne habitée c'est-à-dire là où il y a des commerces et un minimum de services publics. Il faut que cette ruralité puisse se structurer avec des maisons de service public qui deviennent des maisons France Service, avoir des maisons pluridisciplinaires de santé. Aujourd'hui une commune a un projet ensuite nous le finançons pour que cette commune devienne un bourg-centre structuré qui rayonne sur l'ensemble d'un territoire et pour que la ruralité gagne des habitants."

Si la commune de Saint-Éloy-les-Mines est sélectionnée pour ce programme, le maire Anthony Palermo compte bien en profiter pour renforcer son offre sur la santé : "Aujourd'hui on est un désert médical, on sait que les services de l'Etat sont parfois assez éloignés dans les grandes métropoles. On est en manque de médecin donc on veut faire revenir ces services sur le territoire par la création d'une maison France Service." La ville pourra bénéficier d'un "manager centre-ville" ou encore d'un "ambassadeur du numérique" si elle est retenue dans ce programme. Les lauréats de Petites villes de demain ne devraient être connus qu’à la fin de l’année.