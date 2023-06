La commune de Tremblay retrouve une boulangerie après 4 ans de fermeture

C'est une véritable bénédiction pour la commune et ses habitants. Après quatre années sans repreneur, la boulangerie de Tremblay, en Ille-et-Vilaine, a rouvert ses portes le 24 avril dernier. Un boulanger de Trans-la-Forêt, village situé à quelques kilomètres, vient de reprendre l'ancien commerce, délaissé depuis 2019. Nicolas Lattay, le nouveau propriétaire, souhaite partager ses productions de pains et viennoiseries sur les deux sites. Des embauches sont mêmes prévues si la clientèle répond présente.

Le pain est cuit au feu de bois à Trans-la-Forêt. Dans les prochains mois, la production de viennoiseries sera assurée à Tremblay. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Rolande sort tout sourire de la boulangerie avec ses tartes aux fraises et sa baguette tradition. Elle était l'une des premières clientes le jour de la réouverture de la boulangerie : "C'est indispensable surtout que c'est très passager. Ici, c'est indispensable pour un village comme le nôtre." C'est même un commerce vital pour cette commune de 1.800 habitants, selon Françoise : "Le fait qu'il y ait une boulangerie, j'ai l'impression que ça fait revivre un peu cette rue qui était triste et là, avec une boulangerie, les gens rentrent, échangent, se rencontrent. Je trouve que c'est indispensable."

Pendant quatre ans, les habitants de Tremblay ont donc dû acheter leur pain ailleurs, dans les communes aux alentours. Ce n'était pas toujours évident explique Eric : "Malheureusement, aux alentours, c'est pareil. Les boulangeries, ça a diminué. Il y en avait une à Saint-Ouen il y a peu, à Antrain il n'y en a plus qu'une sur les deux. Donc il était grand temps qu'il y ait quelque chose sur la commune." C'est donc Nicolas Lattay qui s'est lancé dans l'aventure. Un pari osé mais ce boulanger est confiant : "On ne connaît pas du tout de chiffres, on n'a pas de retour sur les années passées. Et tout ça, c'est vraiment une création en pleine période où il ne faudrait pas faire de créations."

Des embauches à venir

"Mais c'était vraiment l'occasion, assure ce boulanger. On est aidés par la mairie, les loyers sont assez petits, donc le but, c'est recréer un service sur une commune qui n'en n'avait plus à ce niveau là." Son objectif est partager ses productions avec la cuisson des pains dans sa première boulangerie, où il possède un four à bois, et la production des viennoiseries et pâtisseries se fera dans un prochain temps dans la boulangerie de Tremblay. Il vient d'ailleurs d'embaucher un pâtissier en CDD pour l'été et il sera employé à plein temps si la clientèle répond présente.