La commune de Villard-de-Lans officiellement labellisée "Petite ville de demain"

Le secrétaire d'Etat chargé de la ruralité, auprès de la ministre de la cohésion des territoires, Joël Giraud est venu en Isère ce vendredi. Une visite pour officialiser la signature du label "Petite ville de demain" obtenu par Villard-de-Lans. Ce label est destiné aux petites villes de moins de 20.000 habitants. Villard-de-Lans a été choisie pour sa centralité, comme 13 autres communes de l'Isère, et parce qu'elle a besoin d'investissement pour rénover l'espace des bains, la patinoire ou des logements de gendarmes par exemple.

Les autres communes labelisées "Petites villes de demain" en Isère sont le Bourg-d'Oisans, Mens, la Mure, Pontcharra, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Tullins, Crémieu, Le Pont-de-Beauvoisin, La Tour du Pin, Beaurepaire, Chasse-sur-Rhône et la Côte-Saint-André. Ce vendredi matin, Joël Giraud a visiter à Villard-de-Lans, la patinoire et l'espace des bains, accompagné du maire Arnaud Mathieu, pour constater les aménagements qui devraient être fait à l'avenir. "Il y a des fragilité avec le prix du foncier, on est à proximité de Grenoble, constate-t-il. Il y a de l'immobilier de loisir en déshérence, des commerces saisonniers qui n'ouvrent pas toute l'année. Le label va aider Villard parce qu'il y a un tas de projets, il faut les mettre en forme de manière intelligente, d'où le paiement d'une ingénierie de la part de l'Etat. Ici un jeune qui a bac +5 a été embauché. Il va avoir pour mission d'identifier les priorités et de monter des projets de demande d'investissement."

Estimation puis concertation

Une aide bienvenue pour Arnaud Mathieu, le maire de Villard-de-Lans : "Ce matin on a visiter les établissements qui sont vieillissants, certains sont en friche et sont indignes d'une ville qui se veut attractive pour ses touristes. Ce programme nous permet de chiffrer les investissements à faire". Mais le chemin est encore long pour la Ville qui devra ensuite trouver des investissements pour assurer les rénovations en elles-mêmes : "La commune ne pourra pas porter seule la réhabilitation de l'ensemble des équipements, il faudra certainement que l'on ait des partenariats avec des entreprises privées, des porteurs de projets." Une première estimation des coûts devrait être rendue au premier trimestre 2022. Ensuite, la Ville organisera une concertation avec la population.