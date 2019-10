La compagnie aérienne Chalair s'implante à La Rochelle : 12 postes sont à pouvoir

La compagnie normande Chalair reprend dès le 3 novembre la liaison aérienne La Rochelle / Poitiers / Lyon. Air France et sa filiale Hop laisse donc l'exploitation commerciale à Chalair pour quatre ans. Une compagnie qui lorgne vers d'autres destinations, et qui recrute actuellement sur La Rochelle.

La Rochelle, France

La liaison aérienne La Rochelle / Poitiers / Lyon, n'est pas une une liaison comme les autres. Elle est destinée à désenclaver le territoire rochelais de l'Est de la France. A ce titre, elle est reconnue comme "économiquement vitale", et subventionnée par l'état et les collectivités pour lui permettre d'être viable financièrement.

Chalair va proposer des allers-retours tous les jours sauf le samedi, à un tarif d'appel de 56 euros l'aller TTC

Exploitée jusqu'à présent par Hop, la filiale d'Air France, la ligne La Rochelle / Lyon sera assurée dès le 3 novembre par Chalair. La compagnie normande basée à Caen, vient de remporter l'appel d'offre européen pour la délégation du service public pour quatre ans. Avec des coûts de fonctionnements moindre, Chalair peut plus facilement tenir sur cette ligne toujours sur le fil économiquement. Air France proposait un peu plus de 70 places dans son ATR 72 sur des mois avec fréquentation et réduisait son offre à une 40aine de places sur des périodes creuses. Chalair va pouvoir conserver plus de 70 places à l'année, avec des allers-retours tous les jours sauf le samedi, à un tarif d'appel de 56 euros l'aller TTC.

Chalair pourrait s'implanter sur d'autres lignes au départ de La Rochelle

Chalair, opère déjà des vols entre La Rochelle / Orly pour la compagnie Air France, cette fois la compagnie change de statut et reprend à son compte l'exploitation. Le premier pas est effectué avec cette liaison La Rochelle / Poitiers / Lyon dès le 3 Novembre, mais Chalair pourrait s'implanter sur d'autres lignes. Le président Alain Battisti ne s'en cache pas, il s'intéresse à la reprise du La Rochelle / Orly, des discussions sont en cours, et se verrait très bien ouvrir des lignes saisonnière vers la Corse au départ de l'aéroport rochelais.

Des postes de pilotes, de stewards et d'hôtesse de l'air sont à pourvoir à La Rochelle

La compagnie est en plein développement. Avec une flotte de 14 appareils, et déjà 15 aéroports desservis, Chalair recrute. Des postes de pilotes, de stewards et d'hôtesse de l'air sont à pourvoir à La Rochelle mais aussi sur d'autres aéroports comme un mécanicien en ligne ATR à Limoges ou un agent de gestion à Caen-Carpiquet. A La Rochelle, avec la reprise de la ligne à destination de Lyon, 14 à 16 personnes seront fixées sur l'agglomération. L'équipage et les mécaniciens concernés habiteront donc à proximité de l'aéroport de La Rochelle Ile-de-Ré.

Pour postuler sur les offres d'emplois de Chalair, il n'y a parfois pas besoin de qualification particulière. Pour son personnel navigant, hôtesses de l'air et stewards, la compagnie propose des formations via son académie. Pour les postes de pilotes, les CV avec vol sur ATR seront sans doute regardés d'un peu plus près.