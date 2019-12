La compagnie américaine United Airlines commande 50 avions à Airbus

Encore une commande pour Airbus. Il s'agit de 50 A321 XLR, achetés par la compagnie américaine United Airlines pour une valeur de 6 milliards et demi de dollars.

Toulouse, France

C'est du travail en plus pour les salariés d'Airbus grâce à une nouvelle commande. La compagnie aérienne United Airlines souhaite remplacer ses Boeing et commande 50 A321 XLR.

C'est une commande pour une valeur de 6 milliards et demi de dollars. Ces avions remplaceront les Boeing, géant de l'aéronautique et rival d'Airbus qui est plombé cette année par deux crashes qui avaient fait 346 morts, en Ethiopie et en Indonésie.