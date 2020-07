La compagnie Brittany Ferries lance une nouvelle ligne entre Cherbourg et l'Irlande

Mise à mal avec la crise sanitaire, la compagnie maritime Brittany Ferries a annoncé ce jeudi la création d'une nouvelle ligne entre Cherbourg et le port irlandais de Rosslare. Les passagers et les transporteurs de fret peuvent déjà "réserver leurs traversées jusqu'à la fin octobre 2021". Les premières traversées sont prévues en mars 2021. La liaison sera assurée par Le Connemara.

Selon la compagnie maritime, cette nouvelle liaison a deux avantages :

offrir plus de choix aux vacanciers et aux transporteurs de fret au départ de la France vers l'Irlande

aux vacanciers et aux transporteurs de fret au départ de la France vers l'Irlande permettre d'augmenter la capacité de transport de passagers et de marchandises

Cherbourg remplace Roscoff

Cette ligne vient remplacer celle entre Roscoff et Rosslare. En février 2020, Brittany Ferries a ouvert une liaison entre les ports de Roscoff, Bilbao (Espagne) et Rosslare (Irlande). Elle était essentiellement dédiée aux transports de marchandises. "Les deux rotations hebdomadaires vers Bilbao se sont avérées populaires", assure la compagnie dans un communiqué. Mais les sociétés de transport ont encouragé Brittany Ferries à changer le port de départ de la rotation hebdomadaire française. A partir de mars 2021, deux rotations par semaine seront assurées entre Bilbao et Rosslare, et une entre Cherbourg et Rosslare. Roscoff renforce sa liaison vers Cork (Irlande) avec une rotation supplémentaire.

Des traversées sont assurées par deux compagnies irlandaises au départ de Cherbourg : vers Dublin (Irish Ferries) et Rosslare (Stena Line).