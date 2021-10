Présentation de "La compagnie Dumas"

« La compagnie Dumas » est installée à Tonnerre depuis 1910. Elles est aujourd’hui leader de la fabrication de petite literie (couettes, oreillers, traversins, coussins, édredons … )

C’est une entreprise familiale connue dans le monde entier et qui est également une entreprise du patrimoine vivant. Aujourd’hui c’est Edouard Dumas qui dirige « La compagnie Dumas »

Edouard Dumas © Radio France - Catherine Marchesin

L' atelier de fabrication des couettes © Radio France - Catherine Marchesin

La compagnie Dumas c’est 3 marques

« Dumas Paris »

Dumas Paris est la marque historique. C’est de la haute literie, la marque de luxe de La compagnie Dumas. Une référence en hôtellerie de luxe avec des produits fabriqués à partir de matériaux d’exception.

"Dumas Paris" © Radio France - Catherine Marchesin

« Le petit meunier »

Lancée en 2014, "Le petit meunier" répond à la mission que s’est donné « la compagnie Dumas », celle de donner « Le droit de bien dormir pour tous ». C’est une gamme de produits qui vous propose de trouver le produit 100% adapté à votre façon de dormir, comme par exemple la couette modulable

"Le petit meunier" © Radio France - Catherine Marchesin

« Edona »

Edona est LA marque éco-engagée de la « Compagnie Dumas ». Elle sera lancée en novembre 2021 au salon du « Made in France. Une gamme qui a été conçue pour être accessible à tous et pour apporter un sommeil serein avec des couettes et oreillers naturels qui sont fabriqués à partir de matières respectueuses de l’environnement.

Edona © Radio France - Catherine Marchesin