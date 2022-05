La Compagnie Nationale du Rhône accentue sa présence dans le solaire

La CNR, Compagnie nationale du Rhône, ce sont d'abord, dans notre esprit, des barrages le long du Rhône. Concessionnaire de l'aménagement du fleuve depuis 1933 la société détenue aujourd'hui par Engie, la Caisse des dépôts et des collectivités locales, possède 19 ouvrages du Léman à la Camargue, qui font d'elle un des principaux producteurs d'hydroélectricité du pays avec près d'un quart de la production totale. La CNR gère également, et c'est aussi pour ça qu'elle est connue, les berges du Rhône, sa navigation fluviale et même ses systèmes d'irrigation agricole. Aujourd'hui la réalité de la CNR s'inscrit dans la trilogie eau-air-soleil avec un engagement dans les éoliennes (49 parcs) et des investissements dans l'énergie photovoltaïque, particulièrement depuis 2010.

1 milliard d'euros supplémentaires d'ici 2030

Pour ne parler que de ce qui est proche de l'Isère, la CNR a inauguré début mai un parc de 12 864 panneaux à Virignin (Ain) sur un terrain qui était "l'ancienne plateforme de stockage de matériaux utilisée pour la construction de l’usine hydroélectrique de Brens-Virignin en 1981 et des deux écluses mises en service par CNR en amont et en aval du port de plaisance en 2010". Un investissement de "2,95 millions d’euros". Et voilà que le 23 mai dernier la CNR a annoncé la création de la société spécialisée Solarhona, qui compte à ce jour une vingtaine de salariés entre Lyon et Montpellier et dont les effectifs sont appelés à gonfler puisque la société annonce parallèlement un vaste plan d'investissement : 1 milliard d'euros d'ici 2030, afin de développer des fermes solaires et de "multiplier par sept" sa capacité actuellement installée. La CNR revendique déjà 28 centrales photovoltaïques.

Des panneaux solaires "verticaux bi-face" ?

Les panneaux prendront place sur des toitures ou "sous forme d'ombrières" ainsi que sur des terrains "dégradés, de petite taille, n'ayant pas d'utilité" selon le président de Solarhona, Julien Marchal. Il y aura également quelques "petits projets en solaire flottant sur des petits plans d'eau". Au sol la Compagnie Nationale du Rhône pourrait équiper ces installations de panneaux "panneaux verticaux bi-face". Une technologie testée actuellement sur les berges iséroises du Rhône à Sablons. Selon Laurence Borie-Bancel, présidente du directoire de la CNR, lors d'une conférence de presse, les capacités futures représenteront "la consommation annuelle d'une population de 550.000 habitants". En lien avec des entreprises et avec 47 intercommunalités de la vallée du Rhône "80 projets sont d'ores et déjà en développement", qui devraient créer "600 emplois directs et indirects".