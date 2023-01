La compagnie théâtrale Cafarnaüm baisse le rideau à Belfort

Tout doit disparaître ou presque, sauf les souvenirs. Dans cette ancienne salle de classe qui sert de local à costumes, les responsables de la compagnie théâtrale Cafarnaüm font des aller-retours depuis cet automne et débarrassent près de 25 ans d'histoire de mise en scène à Belfort : « On fait le tri de tout ce qui est obsolète, ou cassé, pour ne pas laisser n'importe quoi. Et on continue de vendre un peu pour se faire un petit pécule de fin de saison » explique Alexandre Tournier, responsable de la compagnie.

En quête d'un nouveau souffle après deux années de crise sanitaire éprouvantes pour le secteur culturel, Cafarnaüm a décidé de baisser le rideau, après le refus par la mairie de leur proposition de gestion du théâtre Louis Jouvet et de la création d'un école de théâtre. La dernière représentation de la pièce Les Petits Bourgeois y a lieu ce mardi.

Une page qui se tourne

La compagnie vide donc ses placards depuis l'automne, après avoir organisé une première vente de ses costumes et accessoires, non sans émotion : « Chaque accessoire, une lampe, une cadre, me rappelle un spectacle. Chaque chose a son histoire et me fait penser à telle ou telle personne » commente Manuelle Lotz, directrice artistique.

Pensive devant une rangée de chapeaux, Christelle, une comédienne, est venue donner un coup de main. Elle fait partie de la compagnie amateur Les Furieux, qui va récupérer l'usage du local : « L'heure n'est pas à la fête, mais nous allons continuer en tant qu'amateurs grâce à tout ce que que Cafarnaüm a pu nous apprendre. D'une certaine manière, la compagnie continuera à vivre un petit peu. »

Alexandre Tournier et Manuelle Lotz organiseront une prochaine vente de leurs accessoires et petit mobilier courant mai. © Radio France - Natacha Kadur

La fin d'une histoire avec Belfort

Pour Manuelle Lotz, c'est bien une page qui se tourne, voire un chapitre entier : « C'est comme quand les enfants quittent le nid. Nos enfants, symboliquement, ce sont tous les enfants qui sont passés par nos ateliers. Ils sont partis, il faut qu'on se réinvente » explique-t-elle.

La compagnie poursuit ses activités avec les scolaires jusqu'en juin mais a déjà arrêté ses ateliers, au grand regret de cette passionnée de relations humaines : « J'aurais aimé continuer cette aventure relationnelle avec les habitants du Territoire du Belfort. Ça me tenait vraiment à cœur de travailler pour ma ville. Ce qui me fait beaucoup de chagrin c'est de perdre le contact avec le public et avec tous ces jeunes que j'adorais avoir toutes les semaines pour les former au théâtre » regrette la directrice artistique.

Pour l'avenir, les professionnels envisagent de continuer à s'investir pour le théâtre et la culture sous une autre forme : « Ce n'est pas une décision que l'on a prise hier soir. Cela a été digéré, réfléchi, pesé puis soupesé. Comme c'est notre décision, c'est un peu plus facile, entre guillemets » commente Alexandre Tournier. Show must go on, disent-ils.