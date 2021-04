La compagnie Volotea va lancer une ligne aérienne entre Limoges et Ajaccio

Les amoureux de la Corse où celles et ceux qui voudraient découvrir l'Île de Beauté vont être ravis. La compagnie Volotea a annoncé ce jeudi le lancement d'une ligne aérienne entre l'aéroport Limoges Bellegarde et celui d'Ajaccio. Les vols débuteront le 3 juillet prochain et vont se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Sur la période, 5 000 sièges sont proposés avec départ et retour le samedi matin. Les billets sont déjà en vente sur le site internet de la compagnie.

Billets remboursés en cas de test PCR positif jusqu'à 14 jours avant le vol

Avec la crise sanitaire, Volotea s'engage à une certaine souplesse. Pour tout vol réservé sur Volotea.com jusqu’au 31 mai, la compagnie propose un report de billets sans frais, jusqu’à 7 jours avant le départ pour modifier son déplacement et ce, pour tout départ jusqu’au 30 septembre 2021. Et la compagnie rembourse totalement les billets en cas de test PCR positif jusqu’à 14 jours avant le vol. Par ailleurs, les mesures sanitaires en vigueur et validés par Bureau Veritas seront mises en place à l'aéroport et dans les avions de type A 319.