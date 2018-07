Nancy, France

Ils sont en congé depuis bientôt une semaine. Les 130 salariés de la Compagnie vosgienne de la Chaussure (CVC) à Champigneulles, à une dizaine de kilomètres de Nancy, apprennent mardi 31 juillet que leur usine est placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois.

Décision prononcée par le tribunal de commerce de Nancy, à l'issue d'une courte audience du président du groupe Hanse Industriekapital (HIK) basé à Hambourg, propriétaire de l'entreprise de chaussures depuis un an et demi, et de deux représentants du personnel. La direction avait annoncé la cessation de paiement lors d'un comité d'entreprise le 24 juillet, à l'avant-veille de la fermeture estivale de l'usine.

La priorité, c'étaient les salaires et nous avons eu la garantie que les salaires de juillet seraient versés sous dix jours" - Francisco Rodrigues, délégué CGT de l'entreprise

Isabelle Béthus et Francisco Rodrigues, délégués CGT de la Compagnie vosgienne de la chaussure © Radio France - Isabelle Baudriller

Le groupe allemand a perdu plus de 5 millions d'euros l'année dernière et n'a pas réussi à se positionner sur le marché de la chaussure de luxe, comme il le promettait. "On voulait promouvoir le made in France auprès de la clientèle allemande. C'est triste que cela se termine comme ça", se cantonne à expliquer Marc Eberle, président de HIK.

Repreneurs potentiels

Quatre candidats à la reprise de la Compagnie vosgienne de la Chaussure se seraient manifestés. "Une des meilleures solutions, c'est qu'ils reprennent tout le personnel ou la grande majorité du personnel. Pour nous, c'est le seul but", insiste Francisco Rodrigues. "On va essayer de motiver tout le personnel pour que l'éventuel repreneur prenne confiance", ajoute Isabelle Béthus, elle aussi déléguée CGT de la CVC.

Les salariés de l'entreprise reprennent le travail le 20 août. La moyenne d'âge dans l'entreprise est de plus de 50 ans. "Des gens qui ont entre 30 et 35 ans d'ancienneté, qui ont fait toute leur carrière à la CVC", souligne Francisco Rodrigues. "S'il arrive quelque chose, ce sera un désastre." Des réunions avec l'administrateur judiciaire sont prévues début septembre.