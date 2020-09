La Confédération du Logement de Vaucluse demande des masques gratuits pour tous

Une vingtaine de militants de la Confédération Nationale du Logement étaient rassemblés devant la préfecture de Vaucluse à Avignon hier samedi matin pour demander la gratuité des masques de protection contre le coronavirus. La CNL défend les familles modestes et les habitants des HLM. La CNL estime que c'est à l'Etat de payer les masques.

Les familles sans argent portent de masques pourris plusieurs jours

Thomas Pizard , le vice-président de la CNL 84 explique que certaines familles modestes ne changent pas de masques car cette protection coûte trop cher. Pour que les mesures barrières soient efficaces, il demande donc la gratuité des masques. pour Thomas Pizard , "quand on a pas l'argent, on va réutiliser un masque complètement pourri pendant des jours. L'objectif de santé publique n'est pas atteint. C'est un budget énorme pour les familles au moment où arrivent les factures d'eau et d'électricité de la période du confinement. Des familles n'arrivent déjà pas payer le loyer. Leur rajouter des centaines d'euros de masques est intolérable."

Motion en conseil municipal pour des masques gratuits

Michel Mus, le président de la CNL en Vaucluse, a calculé que le budget "masques" d'une famille peut atteindre plusieurs centaines d'euros par an. Il demande que les maires adoptent une motion pour obtenir la gratuité des masques : "la responsabilité de la crise n'incombe pas aux familles mais à l'Etat. On demande des masques gratuit partout pour toutes et tous. On demande au maires de Vaucluse et de toute la France de voter des motions de principe en conseil municipal pour obtenir des moyens financiers pour garantir la gratuité des masques".