La confiserie des Hautes-Vosges à la conquête des Etats-Unis

Vosges, France

Le "Bowling Green Park" sur Brodway accueille cette année le marché de Noël alsacien de New-York. Une première pour la confiserie des Hautes-Vosges de Plainfaing dont la production a traversé l'atlantique.

Une tonne de bonbons des Vosges, conditionnés en paquets de 150 grammes sont ainsi distribués sur place, depuis le 5 décembre dernier et jusqu'au 22 décembre prochain. Un florilège de saveurs inédites pour les New-yorkais. Mirabelle, myrtille, résine des Vosges, miel de sapin, violette, mûres. Seuls les bonbons à la réglisse n'ont pas trouvé grâce aux yeux des douanes US. Un rêve américain qui a mis des années à se concrétiser pour Fabienne Picard. "Mais cela valait le coup" assure la patronne de la confiserie qui se dit fière que ses bonbons portent le goût vosgien en plein centre de la "Grosse pomme".

Les Etats-Unis après la Russie. Une reconnaissance internationale

Ce n'est pas la première expérience à l'étranger pour la confiserie de Plainfaing présente à Moscou deux années consécutives, toujours au marché alsacien de Noël. "Un succès plein" se souvient Fabienne Picard qui se met à rêver de la Chine. Cette présence aux Etats-Unis et en Russie est un plus en terme d'image et de notoriété. La production cette année affiche une hausse de 20% à 400 tonnes au total. Les acheteurs sont essentiellement des touristes, belges hollandais allemands luxembourgeois. Chaque année la confiserie des Hautes-Vosges reçoit plus de 230 000 visiteurs.

à réécouter Le musée de la Confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing