La Confiserie du Tech s'agrandit encore dans les Pyrénées-Orientales

La Confiserie du Tech a décidé de voir encore plus grand. Dès la fin du mois, des travaux vont démarrer au niveau du rond-point du Mas Guérido à Cabestany pour y construire une nouvelle usine de 4.000 m2, juste derrière l'entrepôt et le magasin déjà existants. "Nous souhaitons réaliser un outil plus moderne et plus agréable pour nos salariés où nous produirons nos rousquilles, nos biscuits et produits bios", détaille Xavier Danjou, le directeur de la Confiserie du Tech, sur France Bleu Roussillon. La nouvelle usine devrait voir le jour d'ici un an. Une petite vingtaine de salariés seront recrutés ces trois ou quatre prochaines années.

Une usine à visiter

"Nous voulons ouvrir cette usine au public : l'idée est de créer un circuit de visite pour nos clients. Leur montrer en toute transparence comment nous fabriquons nos rousquilles, depuis la pâte, jusqu'à l'enrobage et l'emballage", poursuit Xavier Danjou. Dès le mois de septembre, la Confiserie du Tech espère conclure des partenariats avec les établissements scolaires du département pour faire découvrir "les produits et les métiers de l'agro-alimentaire".

La Confiserie du Tech a, comme beaucoup d'entreprises, été durement touchée par la crise sanitaire et les confinements. Les finances de la société ont été impactées et le projet d'usine aussi. "Tout a été bloqué du jour au lendemain mais heureusement, notre projet a été retenu par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. L'Etat va donc participer à hauteur de 20 % aux frais de construction de l'usine. Ce n'est pas négligeable sur un coût total de quatre millions d'euros."