La confiserie Maurice Hu fabrique des nougats depuis 90 ans à Véron

Véron, France

La confiserie Maurice Hu à Véron s’ouvre au commerce de détail avec, depuis cet été, une nouvelle boutique en centre-ville de Sens (Yonne). Mais les produits restent dans la pure traditions des confiseries d’antan.

La cuisson du nougat se fait au bain-marie durant une quarantaine de minutes © Radio France - Renaud Candelier

Une cuisson lente pour ne pas "brusquer" le nougat

Ici pas de goûts chimiques et de colorants à outrance, le produit roi, c’est le nougat. En entrant dans l'atelier de fabrication, une odeur douce et sucrée envahit nos sens. Une odeur qui vient notamment d’un chaudron en cuivre où est cuit du glucose, ingrédient indispensable à la recette du nougat que Mirko maitrise sur le bout des doigts : "au démarrage, c'est un sirop de glucose et de sucre. On l'incorpore dans les blancs d’œufs, en petite quantité. Et après on fait chauffer tout ça dans une grande bassine dans un bain-marie et le nougat se fait tout doucement comme ça. Il faut compter une quarantaine de minutes de cuisson, doucement pour ne pas le brusquer, pour faire un bon nougat."

Le nougat est étalé à la main, avec une pelle en bois © Radio France - Renaud Candelier

Les amandes torréfiées, les pistaches, parfois des raisins et des arachides sont incorporés seulement après la cuisson. Et c’est avec une pelle en bois, à la main, que le nougat est sorti puis étalé dans des moules d’un mètre de long. L’autre produit phare, c’est la praline nous montre Romain Duprez, le directeur emballées ici et mises en palettes. Mais avant de devenir un grossiste en confiserie, il y a 90 ans, l’entreprise a démarré avec un seul homme : "ça a été créé par Maurice Hu qui était ingénieur agronome chimiste. Il est parti faire un stage à Montélimar pour apprendre à faire du nougat. Et il a ouvert son atelier ici à Véron quand il est revenu de son stage ayant appris les secrets du nougat. Au départ, c'était dans une cour d'une petite maison. Au fur et à mesure ça a grandi. On a rajouté de nouveaux produits dans les années 80, les boules coco, les sucettes et les pralines qui ont agrandi la gamme."

Les pralines sont apparues dans la gamme de l'entreprise Maurice Hu il y a une trentaine d'années © Radio France - Renaud Candelier

C’est ce savoir faire qui a été racheté l’an dernier par l’entreprise Comptoir des Flandres. Autant de produits qu’on trouve depuis cet été en centre-ville de Sens et qui font plaisir à des clients comme cette dame venue pour la première fois : "ces gâteaux-là, c'est mon enfance. C'est vieux, oh là-là qu'est-ce que j'ai pu en manger ! C'est un petit gâteau sec avec une petite meringue. Cela ne doit pas être tout jeune."

Un produit nouveau : la boîte marquée "Sens 89" très prisée des touristes © Radio France - Renaud Candelier

Ici la tradition n’empêche d’innover explique Colette Loth, la responsable de la boutique : "j'ai un produit qui n'est pas encore commercialisé. C'est une amande sucrée qui a été salée." Une nouveauté qui sera d’ailleurs à tester lors d’une ouverture nocturne samedi à l’occasion de la dernière soirée des lumières de Sens.