La conserverie Courtin lance son espace découverte à Trégunc

La conserverie Courtin a dévoilé, ce 5 juillet, le tout nouvel espace de son usine. Curieux et intéressés, les visiteurs ont pu découvrir pour la première fois les différentes facettes de ce lieu grand de 200 m².

Le principal objectif de l'espace est de mettre en avant l'histoire de la conserverie, lancée il y a plus de cent ans. Le public peut ainsi consulter des archives, observer les anciennes machines exposées. Les visiteurs peuvent même se poser pour regarder des vidéos dans un petit espace dédié, sur l'évolution de Courtin au fil du temps.

Miser sur la transparence de la production

Sous les vitres qui permettent d'observer le processus de fabrication des produits, les visiteurs ont à leur disposition des explications imagées pour comprendre le fonctionnement de la conserverie. © Radio France - Maxime Taldir

L'autre point important dans l'espace découverte est son ouverture vers la chaîne de production. Grâce à de grandes baies vitrées, les visiteurs auront la possibilité de voir la préparation des soupes de poissons ou encore des coquilles Saint-Jacques. "On ne veut rien cacher aux gens. Ils peuvent découvrir les machines et voir les ingrédients et la façon dont sont faits les produits", se réjouit le directeur général Jean Collin. Sous ces vitres, des explications sont d'ailleurs données sur le processus de fabrication.

Ce nouvel espace va permettre à la conserverie de jouir d'une plus grande visibilité. "La route devant la conserverie est très passante, et le bâtiment en forme de bateau attire l’œil. Alors ce nouvel espace devrait faire venir encore plus le public". À terme, Courtin espère atteindre les 200 000 visites et devenir ainsi l'un des dix sites industriels les plus visités de France.