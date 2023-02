La consommation de gaz a baissé de 6,2% en France en 2022, comparé à 2021

La baisse de la consommation de gaz en France a atteint 6,2% en 2022 par rapport à 2021, a annoncé ce vendredi le gestionnaire du réseau de transport de gaz GRTgaz. Ce chiffre de 6,2% est "corrigé" des effets du climat, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la douceur de l'automne. Si l'on prend en compte les effets de la météo, la baisse atteint 9%. Ces chiffres ne prennent pas en compte le fait que des centrales à gaz ont tourné à plein régime pour compenser les difficultés passagères du parc nucléaire français cet hiver.

Civisme et prix élevés

"C’est dû à deux effets essentiels, d’abord à un changement de comportement des Français du fait du civisme, mais aussi des prix très élevés" et à "un hiver assez doux" , a souligné sur franceinfo Thierry Trouvé, président directeur général de GRT Gaz.

"Le comportement est plus important que l'effet climat. Ce qu'on ne sait pas en revanche c'est de distinguer, la part liée à du civisme, des économies et la part liée à l'arrêt d'un certain nombre de sites industriels qui, du fait des niveaux de prix, ont fait le choix d'arrêter, de produire, de différer leur production, voire parfois de délocaliser, c'est-à-dire de produire en dehors de France ou d'Europe", a-t-il expliqué.

Les stocks de la France bien remplis

La France possède encore des stocks de gaz : "On a réussi à remplir les stocks très tôt. On a commencé à les vider très tard et c'était une manière prudente d'entrer dans l'hiver. Aujourd'hui, nous avons encore un niveau de remplissage de l'ordre de 57%. On va finir l'hiver avec un niveau plus haut que d'habitude. Cela nous aidera pour l'hiver suivant", a également affirmé Thierry Trouvé.

Les centrales à gaz

Le gaz a aussi permis d’assurer une continuité dans la production d’électricité en France : "Les centrales à gaz ont consommé 54% de plus que l'année dernière parce qu'il a fallu les mobiliser tout au long de l'année, en particulier pour aider à maintenir de l'eau dans les barrages, pour passer l'hiver, pour faire face quand la moitié du parc des centrales nucléaires était arrêtée, mais aussi début décembre, quand il n'y avait plus de vent en Europe pour remplacer également l'éolien", a également expliqué Thierry Trouvé.