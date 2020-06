La consommation de produits bio et locaux s'essouffle depuis le déconfinement

Des petits producteurs locaux assaillis de demande, des boutiques de produits bio prises d'assaut : le confinement a enclenché une dynamique que le secteur espérait pérenne. Il y a en effet eu un vrai intérêt des gens pour le local et les produits issus de l'agriculture biologique durant les deux mois que nous avons passé chez nous. Aujourd'hui, c'est déjà moins le cas. "On a eu une baisse importante de fréquentation de nos producteurs dès la fin du confinement et qui se confirme maintenant" regrette Laure Amouricq, chargée de mission alimentation au sein de l'association Bio Centre. "L'explication est très simple : les gens sont retournés à un quotidien, à leurs habitudes, ils ont leur travail et ils prennent un peu moins le temps d'aller chercher des produits chez les petits producteurs."

Laure Amouriq est chargée de mission alimentation pour l'association Bio Centre Copier

Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience sur l'intérêt de consommer bio et local

Selon elle, les producteurs, les commerçants ont beaucoup communiqué pendant le confinement et encore maintenant sur la nécessite de consommer bio et local. Il faut maintenant du temps selon elle pour que les gens prennent conscience de l'intérêt de cette façon de consommer. Elle rappelle aussi qu'il ne faut pas complètement noircir le tableau : les surfaces de production en bio continuent de progresser en ce moment dans notre région, et les boutiques spécialisées dans le bio connaissent une croissance à deux chiffres.