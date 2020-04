Corse : la consommation de vin en chute libre

C’est une des nombreuses conséquences du confinement. Avec la fermeture des bars et restaurants, la consommation de vin corse s’est effondrée. À l’aube d’une saison touristique qui s’annonce compliquée, de plus en plus de vignerons insulaires craignent pour la survie de leurs exploitations.

Comme beaucoup d’autres secteurs économiques de Corse, la viticulture est touchée de plein fouet par la crise du COVID-19. Avec la fermeture des restaurants et cafés, la consommation des vins insulaires a connu une forte baisse. Or, dans l’île, « les CHR » (cafés, hôtels, restaurants) constituent un marché important pour les vignerons. « Tous les vignerons qui fonctionnent avec les CHR, leurs ventes sont à zéro... » constate amèrement Eric Poli. Le président du comité interprofessionnel des vins de Corse précise également « qu’il reste toujours un petit peu d’activité pour ceux qui commercialisent leur vin en grande surface. Toutefois, c’est très calme, ce n'est pas un produit de première nécessité. »

Une saison touristique qui inquiète

En Corse, l’été pourrait s’avérer catastrophique en matière de tourisme. Et qui dit mauvaise saison touristique, dit mauvaise saison pour les vignerons, puisque c’est durant cette période que s’effectue la majorité des ventes des vins insulaires. « En Corse, nous vendons 120 000 hectolitres de vin (12 millions de litres), et les 2/3 de cette consommation se passent pendant la saison touristique. Cela veut dire que les 2/3 de nos ventes sur le marché local risquent aujourd’hui d’être anéantis ».

« Nous avons peur que certains restent sur le bord du chemin »

À Ajaccio, la Cave du Cardinale, une enseigne spécialisée dans la vente de vin s’est lancée dans la livraison afin de continuer à satisfaire ses clients malgré le confinement. Julien Innocenzi, son gérant, constate que ses clients sont en demande de vins insulaires « En temps normal, c’est vrai que les corses aiment consommer corse, mais en ce moment nous sommes encore plus soudés et nous avons envie de mettre le talent de nos vignerons en avant. Lorsqu’ils passent des commandes, les clients précisent bien qu’ils veulent des cuvés locales. »

La Cave du Cardinal à Ajaccio

Cette solidarité pourrait toutefois ne pas s’avérer suffisante selon les producteurs. Avec une fermeture prolongée des cafés et restaurants (au-delà du 11 mai) et en cas de mauvaise saison touristique, certains vignerons vont tout droit à la faillite selon Eric Poli le président du CIVC, et ce, malgré les mesures économiques mises en place « Nous en tant qu’exploitants, nous continuons à travailler nos vignes et il nous faut de la trésorerie. »

« Aujourd’hui, pour ceux qui attendaient la saison et qui faisaient leur mise en place par rapport à celle-ci, les trésoreries sont vides et nous avons peur que certains restent sur le bord du chemin. »