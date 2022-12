La consommation électrique de l'éclairage public en baisse de 4% en Haute-Vienne et en Corrèze

En un an, les départements de Corrèze et de Haute-Vienne ont diminué de 4% leur consommation électrique de l'éclairage public selon les chiffres communiqués par l'Observatoire de la transition écologique par Enedis . Les communes se sont particulièrement engagées depuis quelques mois pour faire baisser leurs factures d'électricité à cause de la hausse des coûts de l'énergie.

ⓘ Publicité

Certains maires avaient déjà commencé à réfléchir à ces économies il y a plusieurs années, comme Gérard Soler, le maire de Cosnac en Corrèze : "Depuis 2016, on a entrepris de changer toutes les ampoules en leds. Mais ce n'était pas du tout une anticipation de la crise d'aujourd'hui. Ca nous a permis de programmer ces changements sur plusieurs années. Aujourd'hui 98% de la commune est en led". Ce qui permet à la facture de la commune d'être divisée par quatre. En plus, l'éclairage peut être adapté, en baissant l'intensité de la lumière à certaines heures de la nuit. Tout ça cumulé représente une économie de 28.000 euros par an.

Un coup d'accélérateur avec la crise de l'énergie

Le représentant des maires de Haute-Vienne, Philippe Barry estime que les communes avaient déjà commencé à faire des économies avant la crise de l'énergie. L'Observatoire de la transition écologique note une baisse de la consommation électrique de l'éclairage public de 20% dans le département en cinq ans. "La situation actuelle a accentué la prise de conscience et amené l'ensemble des communes à prendre des dispositions pour diminuer les périodes d'éclairage" selon le maire de Saint-Priest-Sous-Aixe. Même si au début certains habitants ont réagi de façon négative dans certaines zones où il n'y avait plus de lumière la nuit, désormais il estime que ces mesures sont "rentrées dans les mœurs".