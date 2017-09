La construction de l'Ikea de Béner va pouvoir commencer

C'est une étape décisive dans le projet d'Ikéa à Béner, aux portes du Mans. Le permis de construire a été signé ce jeudi par Dominique Aubin, la maire d'Yvré l’Évêque. L'enseigne suédoise a désormais 3 ans pour lancer le chantier.

Les engins de chantier vont pouvoir entrer en action sur la future zone commerciale de Béner. Ikéa vient en effet d'obtenir de la mairie Yvré l'Evêque le permis de construire son magasin du Mans. Le document a été signé ce jeudi par Dominique Aubin, la maire de la commune sur laquelle est situé le terrain de l'Ikea. Le site est d'ailleurs déjà entièrement clôturé depuis quelques jours ont constaté les riverains et les opposants.

Permis de construire Ikea Le Mans © Radio France - Julien Jean

D'une surface de 25 289 m² et d'une hauteur de 14 mètres, cet Ikéa comprendra un rez-de-chaussée où se situeront les caisses et le restaurant de l'enseigne ainsi qu'une surface d'exposition et d'un étage, lieu également d'exposition. Le projet prévoit aussi la construction de 724 places de parking.

Permis délivré également pour Leclerc et sa galerie marchande

L'autre acteur majeur de cette future zone commerciale de 35 hectares a également obtenu le feu vert des collectivités. Claude Hervé, patron du Leclerc des Fontenelles, va pouvoir déménager son hypermarché à Béner, Le Mans et Yvré l'Evêque ayant accordé le permis de construire. Il est là prévu la construction d'un hypermarché de 14 000 m² et d'une galerie marchande composée de 60 boutiques. Il y aura aussi un "pôle restauration" de 878 m² et 1824 places de parking sur deux niveaux.

Les opposants toujours mobilisés

Les opposants ont désormais deux mois pour déposer d'éventuels recours contre le projet Ikéa. "On va regarder le dossier pour repérer les erreurs, il y en a toujours" dit Jean-Claude Querville, le président de l'association "Les Riverains et les amis de Béner". Ce dernier affirme aussi avoir déjà déposé "quatre recours auprès de la cour administrative d'appel de Nantes contre l'hypermarché Leclerc, le centre commercial et deux autres bâtiments". Toutefois ces procédures ne sont pas suspensives et les travaux peuvent donc commencer.

Le futur Ikéa du Mans, vue de la rocade est. © Radio France - Julien JEAn

Les opposants organisent une réunion publique le 18 octobre prochain à 20h30 à la salle Charles Trenet, au Mans.