Une convention pour sensibiliser les entreprises à la transition écologique a été signée à Auxerre

Alain Griset le ministre en charge des petites et moyennes entreprises étaient à Auxerre lundi pour la signature d'une convention avec les représentants nationaux de la chambre de commerce et d'industrie et des artisans. Objectif, offrir un diagnostic énergétique aux entreprises qui le souhaitent

Trier les déchets, rénover les bâtiments, investir dans des véhicules écologiques : c'est l'objectif de la convention signée à Auxerre lundi après-midi par Alain Griset le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. 15 millions d'euros seront alloués pour sensibiliser et réaliser des diagnostics énergétiques auprès des artisans, des commerçants et des indépendants.

Alain Griset a profité de sa visite dans l'Yonne pour se rendre dans deux entreprises .

Alain Griset en discussion avec les responsables du restaurant le Quai à Auxerre © Radio France - Damien Robine

Une première visite au restaurant les quais à Auxerre . Alain Griset a rappelé que les clients étaient friands d'écologie et que c'est un atout supplémentaire pour l'entreprise qui s'engage dans la défense de l'environnement . Et justement , le restaurant le Quai a déjà mis en place des choses en matière d'environnement. C'est Cécile de Freitas qui s'en charge. Elle est chef de rang . "On met un gourmet bag à disposition des clients . Ils peuvent emporter chez eux le plat qu'il n'ont pas terminé. C'est dans la logique anti-gaspi. Ensuite ce sont des choses en interne comme le traitement des déchets et le tri sélectif. "

Le ministre Alain Griset au milieu de Maurice et Patricia Budant les gérants de l'entreprise Yonne Décapage à Appoigny © Radio France - Damien Robine

Alain Griset s'est rendu ensuite chez Yonne Décapage à Appoigny qui emploi une vingtaine de personnes. L'entreprise est aussi engagée dans une démarche de transition écologique. Et notamment d'économie d'énergie explique son responsable Maurice Budant . "On a investi dans un compresseur avec un démarrage différé. Ce qui nous permet de consommer moins d'électricité. Là on est en train de remplacer tous nos néons par des leds. Nous essayons aussi de passer cette norme ISO 14001 au niveau de l'environnement. Nous sommes dans un métier qui génère pas mal de pollution. Donc, nous devons respecter les normes environnementales."

Grace à la convention signée hier, 100 000 entreprises seront sensibilisés à travers la France pour leur donner des solutions pour les rendre plus vertes.