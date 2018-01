La coopérative Euralis annonce la suppression de 313 postes dans le pôle alimentaire, pour limiter les pertes financières, conséquence de deux années de grippe aviaire. Les sites de Brive et Dunkerque vont fermer, celui de Sarlat sera restructuré, et à Maubourguet, il sera renforcé.

Lescar, France

Euralis va supprimer des postes : 313 postes exactement. En parallèle, dans le cadre de cette restructuration annoncée ce mardi, 157 postes seront créés et 44 supplémentaires seraient ouverts au reclassement interne au sein du groupe. Le plan prévoit aussi "des investissements de 45 millions d’euros sur 3 ans, notamment sur les structures et les équipements industriels, la transformation digitale et l’évolution des systèmes d’information." Le projet sera mis en oeuvre entre le second semestre 2018 et la fin décembre 2019. L’information et la consultation des représentants du personnel débutera le 19 janvier.

Deux sites vont fermer à Brive et Dunkerque

Les sites de Brive (Corrèze) et Dunkerque (Nord) vont fermer, celui de Sarlat (Dordogne) sera restructuré, et celui de Maubourguet (Hautes-Pyrénées) sera amené à se développer annonce Euralis. Le pôle alimentaire de la coopérative agricole béarnaise est en difficulté avec 63 millions d'euros de perte ces cinq dernières années.

Globalement, les sites ne tournaient pas à plein régime avant la grippe aviaire, et la situation s'est aggravée.

L'activité traiteur pour les marques distributeurs, celles des supermarchés, a par exemple perdu 8 millions d'euros l'an dernier. Les consommateurs sont plus vigilants, explique Pierre Couderc, le directeur général d'Euralis, qui y voit aussi les effets de deux grippes aviaires.