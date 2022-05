La coopérative d’électricité renouvelable Enercoop Languedoc-Roussillon fête ses 10 ans cette année. L'entreprise a ses locaux au Pôle Réalis, au nord-ouest de Montpellier. Elle compte 12 salariés. Ce ne sont pas des actionnaires mais 2531 sociétaires qui la financent et la gèrent. "Ça peut être les salariés de la coopérative. Ça peut être des producteurs d'énergie renouvelable, ça peut être des partenaires, des collectivités. Ou encore des consommateurs et des consommatrices. Et puis, ça peut être aussi des porteurs du projet" explique Claire Manfredi, chargée de la vie coopérative.

"C'est un engagement citoyen" - Jean-Claude Murator, sociétaire citoyen au sein d'Enercoop Languedoc-Roussillon

Pour être sociétaire d'Enercoop Languedoc-Roussillon, il faut au moins y acheter une part qui coûte 100 euros. Ça peut être des citoyens, clients ou non. Comme Jean-Claude Murator, retraité : "avec une part, on a une voix en Assemblée Générale. Donc on peut influer sur la politique de la coopérative, participer à des activités et y être impliqué. Ce qu'on ne retrouve pas chez un fournisseur d'électricité habituel qui n'est pas une coopérative." Pour lui, investi dans cette coopérative d'énergies renouvelables : "c'est un engagement citoyen. C'est un moyen de défendre des valeurs et un système économique différent et vertueux pour la planète."

Jean Claude Murator, retraité et sociétaire depuis deux ans d'Enercoop. Copier

De l'énergie verte

Enercoop Languedoc-Roussillon fournit de l'électricité qui provient d'énergies renouvelables pour 5000 clients répartis dans l'Hérault, la Lozère le Gard, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. "La plupart du temps ce sont des petits producteurs. Comme un parc photovoltaïque de 5 000 mètres carrés dans une petite commune de l'Aude. Ou de la petite hydraulique ou d'un petit parc éolien" raconte Eric Ciappara, président de la coopérative Enercoop Languedoc-Roussillon.

Si vous êtes héraultais et client de ce fournisseur d'électricité, impossible de savoir si l'électricité vient d'un producteur à côté de chez vous " parce qu'un électron est intraçable" explique Claire Manfredi. Mais elle le promet : "100% de ce que vous consommez va être acheté à un producteur d'énergie renouvelable sur votre territoire."