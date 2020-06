La coopérative de consommateurs "C'est qui le patron?" ouvre son premier point relai à Orange

La coopérative de consommateur vend désormais d'autres produits que le lait comme du beurre, des jus de pommes, des compotes, du chocolat ou des pâtes. Une trentaine de produits choisis et gérés par plus de 10 000 sociétaires en même temps que consommateurs. Ils sont en lien avec 3000 producteurs partout en France .

Et déjà 14 millions 700 000 d'acheteurs depuis 2016 pour un total de 205 millions de produits équitables vendus. Seulement pour Nicolas Chabanne : « Il y a tellement de demandes pour ces produits et finalement les gens ne les trouvent pas partout en quantité ou dans la globalité de la gamme. On a donc créé ce premier point retrait pour récupérer les livraisons des commandes et puis aussi de la vente sur place parce qu’on se dit que chaque produit vendu qui redonne le sourire au producteur c’est une bonne chose.

Un point retrait qui permet d'accéder à tous les produits de la gamme d'abord via internet

Le principe : on crée des commandes groupées parce que groupées elles sont plus solidaires, plus responsables. Les consommateurs , sociétaires ou non, commandent sur internet pour avoir accès à l’intégralité de nos produits et viennent ensuite chercher sur place. »

Ce premier point relai appelé " Le magasin de consommateurs" a donc ouvert ce samedi dans la zone piétonne du centre ville d'orange au 26 bis rue Victor Hugo . Deux autres ouvriront prochainement dans Paris et à Dijon mais ce n'est pas le but souligne Nicolas Chabanne qui poursuit sa campagne de séduction auprès de la grande distribution pour l’associer plus largement à la vente de ces produits équitables rémunérés dignement pour les producteurs.