La coopérative de granulés bois, Grasasa, va ouvrir une nouvelle ligne de production

La coopérative de fabrication de granulés bois, Grasasa, de Sainte-Sabine-Born dans le bergercois voit son activité progresser grâce à l'arrivée de l'hiver et l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Une nouvelle ligne de production va être mise en place en 2022.

Une progression à deux chiffres, dit le directeur de Grasasa, qui fabrique des granulés bois à Sainte-Sabine-Born dans le bergercois. Christophe Collignon était l'invité de la Nouvelle Eco, ce mercredi, sur France Bleu Périgord. La coopérative se porte bien. "Les gens se ruent sur les poêles à granulés" dit Christophe Collignon. Avec l'arrivée de l'hiver mais aussi la hausse du prix de l'électricté et du gaz. 15% de hausse sur cette année. "D'ordinaire, on produit 18 500 tonnes de granulés bois par an, on est sur une prévision à 22 000 tonnes".

Une nouvelle ligne de production

Le granulé bois est un produit naturel fabriqué à base de recyclage, de sciure de bois. Aucune pénurie, car la coopérative travaille avec des scieries et recycle le bois usagé.

Vu le niveau de l'activité, la coopérative doit mettre en place une nouvelle ligne de production au premier semestre 2022. Elle prévoit d'embaucher.