La coopérative lorraine Vegafruits aidée par l'Etat dans le cadre du plan de relance

La coopérative Vegafruits, basée à Saint Nicolas de Port, retenue par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. L’entreprise spécialisée dans la commercialisation et la transformation de fruits, notamment la mirabelle de Lorraine, va recevoir une aide de deux millions d’euros pour accélérer son programme d’investissements.

Transformer de nouveaux fruits

L’idée pour les deux cents arboriculteurs de la coopérative, c’est de renforcer la production de mirabelles mais aussi de développer d’autres fruits transformés et pour cela, il faut notamment de nouvelles machines. C'est une façon de relocaliser la production, explique Bruno Colin, le directeur de Vegafruits :

"Il y a des productions qui sont des spécialités de notre région qu'on a un peu perdues comme les cynorrhodons, les cerises noires, les griottes. Dans le monde, ce sont les Etats-Unis qui produisent le plus de griottes, la Turquie également. On va chercher à reproduire ces fruits là. Dans votre yaourt aux fraises ou aux framboises, elles ne viennent probablement pas de France, pour le moment."

Un plan sur quatre ans a déjà commencé et prévoit la plantation de 100 hectares supplémentaires de vergers, soit une hausse des surfaces de 20%. Le projet d'investissement, autour de dix millions d'euros, doit permettre de transformer ces fruits et de rendre les installations moins gourmandes en énergie.

Voir après le Covid

Si ces investissements étaient programmés, l'appui rapide de l'Etat permet d'aller plus vite, explique Bruno Colin :

"La période de pandémie nous rend tiède et timide. Le coup de pouce de l'Etat accélère les choses. Ca nous permet de nous projeter très vite, de signer nos devis, et de faire un peu mieux. On souffre du télétravail, c'est important d'avoir des projets et de se dire qu'on va sortir du Covid et de nouveau se développer."

Tout doit aller très vite désormais car l'aide de l'Etat est conditionnée au fait de réaliser les investissements dans les deux ans.