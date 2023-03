La coopérative "Villages Vivants" accompagne l'ouverture d'une boulangerie bio à Monteynard

Pouvez-vous nous dire quelques mots du projet que vous soutenez à à Monteynard?

Émilie Dalant, de "Villages Vivants" : Nous faisons l'acquisition puis la rénovation de locaux vacants en zone rurale dans le but d'installer des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Des entrepreneurs qui vont apporter un service pour les territoires. (Dans la commune de Monteynard), Laure la nouvelle boulangère nous a contacté pour qu'on puisse à sa place acheter le bien et supporter le coût de la rénovation. Donc dans ce bâtiment qui s’appelle la maison Molière, Laure en tant que future boulangère, s’y installe. On a également un deuxième local qui sera rénové et pour lequel on lance un appel à projet. Enfin à l’étage on rénove un logement, puisqu’on a aussi entendu ce besoin du territoire avec un manque de logements important. Donc on travaille également sur cette destination.

En zone rurale, les artisans, commerçants et les communes n'ont parfois pas suffisamment d’argent pour investir dans le foncier, et c’est là que vous intervenez.

Exactement : on répond uniquement sur un blocage de projet. Le blocage est souvent lié au manque de financement puisque l’entrepreneur doit trouver le financement pour son activité (le financement de son exploitation) et n’a pas le financement ou la capacité d’investissement à nouveau pour les murs. C’est là qu’il fait appel à "Villages Vivants". On étudie de notre côté la possibilité d’acheter et de rénover à sa place ; il devient alors locataire. Et quand il le pourra, il aura la possibilité de racheter le bien. On s'engage à limiter la spéculation foncière pour que ce bien reste un bien commun avec des activités utiles pour les habitants.

La spécificité aussi de "Villages Vivants", c’est que c’est une société coopérative...

Nous avons comme sociétaire bien évidemment des salariés, mais on retrouve aussi ces entrepreneurs qu’on installe. Donc ils sont voix au chapitre, ils participent à l’orientation de cette activité. Et plus récemment on a accueilli nos premières communes qui sont devenues sociétaires. Dans le modèle économique de "Villages Vivants", on cherche également des financements auprès de citoyens - et c’était important qu’on ait un autre lien aussi à leur proposer : non pas uniquement un lien financier, mais aussi de "faire avec eux". Et donc les citoyens, demain, auront la possibilité de devenir sociétaires et d’agir en faveur de l’orientation de notre coopérative.

