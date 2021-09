La Corse distinguée dans le Guide Vert de La Revue du Vin de France

Les vins corses distingués dans l’édition 2022 du Guide des Meilleurs Vins de France. Parmi les 7000 vins recensés, 4 domaines décrochent leur deuxième étoile : le Clos Nicrosi , les domaines Venturi , le clos Arena et U Stiliccionu. Les domaines Comte Peraldi et Mondange intègrent le palmarès

L’édition 2022 du Guide des Meilleurs Vins de France, recense 7 000 vins, issus de 1 200 domaines français, parmi lesquels :

· 6 nouveaux domaines distingués de la prestigieuse 3e étoile

· 22 domaines passent à 2 étoiles

· 42 domaines intègrent le club fermé des propriétés étoilées avec leur première distinction.

· 50 domaines intègrent le Guide de la Revue du Vin de France pour la première fois

· Une part belle faite aux vins bios et en biodynamie avec plus de 3 000 vins distingués.

Cette année en Corse, pas moins de quatre domaines décrochent leur deuxième étoile : le Clos Nicrosi à Rogliano, les domaines Venturi à Ponte Leccia, Jean-Baptiste Arena à Patrimonio et U Stiliccionu. Tous témoignent du dynamisme viticole de l’île de Beauté. Les domaines Comte Peraldi à Ajaccio, un historique corse et Mondange à Ghisonaccia intègrent notre palmarès. Chaque année, de plus en plus de vins élaborés avec des cépages endémiques corses voient le jour.

La RVF affiche une audience de 200 000 lecteurs et 400 000 visiteurs uniques par mois sur son site Internet