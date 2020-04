Corse : pas de main d'oeuvre qualifiée pour l'agriculture

Pour les agriculteurs corses, trouver de la main d'oeuvre qualifiée en vue de la saison 2020 semble être une tâche compliquée. Avec la fermeture des frontières de l’espace Schengen, impossible pour eux de faire venir des travailleurs du Maghreb, traditionnellement employés dans cette filière.

Afin de pallier à cette situation, Pôle emploi, en lien avec l’Etat et les chambres d’agriculture, lance une opération visant à inciter les chômeurs insulaires à aller travailler dans les champs, comme le détaille Michel Castelli, directeur adjoint de Pôle emploi en Corse "En trois jours, plus de cent candidats ont été proposés aux agriculteurs. Evidemment il faut que le candidat convienne, qu'il se mette d'accord avec l'agriculteur, mais j'ai déjà eu des retours disant que des embauches avaient eu lieu. Même si nous ne sommes qu'au début, je pense que nous allons aider les agriculteurs à trouver de la main d'oeuvre."

Des candidats pas assez qualifiés

En Corse, Pôle emploi estime que 250 emplois saisonniers sont disponibles cette année dans le secteur de l'agriculture.

Avec un besoin d'environ 160 personnes, le maraîchage constitue la filière la plus en demande de bras. Pourtant, la spécificité de cette dernière fait que Jean-Jacques Fieschi, le président de la filière maraîchage, ne partage pas du tout l'optimisme de Pôle emploi "Les personnes qui sont envoyées par Pôle Emploi ne sont pas qualifiées et souhaitent souvent travailler seulement durant la période de confinement. Une grande partie de ces personnes est issue de la restauration et n'a aucune compétence en maraîchage, donc on ne peut pas se permettre de les embaucher. Pour ma part, je suis dans une situation assez difficile, car je me retrouve avec seulement deux salariés au lieu de huit. Je vais donc réduire ma production et faire avec les deux personnes que j'ai."