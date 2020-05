La Corse promet des discussions âpres sur le nouveau plan pour l’hôpital

Le regard des organisations syndicales de l’hôpital en Corse ne diverge pas vraiment de celui des centrales nationales.. Elles réclament un vrai plan accompagné de vraies rémunérations pour l’ensemble du personnel hospitalier et menacent d’organiser une grande mobilisation en juin prochain.

La crise du covid-19 est loin d’être terminée, mais elle a eu le mérite de mettre en avant les difficultés rencontrées par l’hôpital public ces dernières années, des difficultés manifestées à de nombreuses reprises mais que seul le coronavirus aura finalement été en mesure de démontrer aux décideurs politiques.

Le président de la République a été le premier à changer son fusil d’épaule, annonçant le 25 mars dernier une prime exceptionnelle pour les personnels soignants et promettant aussi et surtout un plan massif d’investissement et de revalorisation des carrières à l’hôpital.

La machine est lancée ? Olivier Véran réunira le 25 mai les partenaires sociaux et donnera ainsi le top départ à ce nouveau plan. Un troisième plan après le grand plan « Ma Santé 2022 » et le grand plan hôpital du Premier ministre annoncé en novembre dernier. Les deux premiers n’ont pas été concrétisés. Le troisième le sera-t-il ?

Une chose est certaine, « ce nouveau plan va être discuté longuement par les partenaires sociaux » indique Marie Antoinette Bruni, déléguée CFDT à l’hôpital de la Miséricorde à Ajaccio. Les organisations syndicales ne se contenteront pas cett fois-ci de « mesurettes ». « Nous voulons une revalorisation du point d’indice pour tout le personnel hospitalier » précise pour sa part Chantal Risticoni, déléguée CGT à l’hôpital de Falcunaja à Bastia. Une revendication salariale que partage d’ailleurs Jean-Mathieu Defour, le directeur de l’hôpital de Bastia qui fait le constat que « des infirmières doivent cumuler plusieurs emplois pour s’en sortir financièrement ».

Ce nouveau plan que présentera Olivier Véran d’ici l’été prochain devra être à la hauteur des espoirs de personnels soignants, devenus ces dernières semaines les héros de la nation.