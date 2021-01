La Corse redoute les effets négatifs du couvre-feu à 18 heures

C'est à partir de ce soir qu'entre en vigueur le couvre-feu à 18 heures. Un couvre-feu avancé qui impacte bon nombre d'activités. Les commerçants doivent baisser leurs rideaux plus tôt, à l'exception des stations-services et des pharmacies. Les restaurateurs, eux, pourront continuer à travailler, mais uniquement avec les livraisons. Mais tout le monde redoute une nouvelle baisse des recettes. Selon la Fédération Nationale du Commerce, 23 % du chiffre d'affaires journalier est réalisé traditionnellement entre 18 heures et 20 heures.

Les restaurants en mode « survie »

Les restaurateurs, qui s'étaient organisés pour travailler en ventes à emporter et en livraisons, c'est une nouvelle difficulté qui se présente. Ils doivent s'adapter, de nouveau, à un créneau horaire restreint. Michel est gérant d’un établissement à Lucciana. Il craint de voir son carnet de commandes diminuer. « Être chez soi à 18 heures, va changer de nombreuses habitudes. _Un restaurant traditionnel comme le nôtre va perdre du monde, c’est une certitude. Ça peut être une vraie catastrophe. C’est de la survie, pour tous les restaurants. » _

La livraison suffira-t-elle à sauver l'activité ? © Radio France - Maxime Becmeur

Même son de cloche pour Alessandro Capone patron d’un restaurant à Folelli. « C’est un nouveau coup de massue pour notre profession. Nous redoutons une nouvelle baisse, nos clients ne pouvant plus, comme au préalable, venir récupérer leurs repas du soir. Je ne sais pas ce que fera l’Etat, mais la situation devient tous les jours un peu plus dramatique pour notre profession. »

Les salles de sport inaccessibles

D’autres contraintes se vérifieront à compter de lundi dans les établissements scolaires, et dès ce samedi pour certains clubs. Il ne sera plus possible en effet de pratiquer une activité sportive en espace clos. Et la mesure concerne autant les activités scolaires qu’extrascolaires. « C’est l’incompréhension » explique Jean-Michel Medori, représentant en Corse du SNEP-FSU, le syndicat national de l'éducation physique. _« La première réflexion est de dire que l’on permet aux élèves de rester en classe et donc en groupe, et on leur interdit de pratiquer le sport dans des gymnases qui ont des volumes bien plus importants_ que les salles de classe. Ce qui veut dire que sur le plan du risque, de la contamination, c‘est certainement moins important. _Cette mesure qui nous tombe du ciel est totalement incomprise. »_

Incompréhension avec laquelle il faudra composer. Mais il faudra aussi et surtout, pour tout un chacun, mettre en œuvre une nouvelle organisation de vie.