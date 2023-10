La Corse reste la région la plus pauvre de France

Ce n’est pas une surprise, la Corse est la région la plus pauvre de France métropolitaine. Information confirmée par les résultats de l’enquête réalisée par l’INSEE sur les chiffres de 2020.

La Corse est installée sur le podium de la précarité et difficile de croire que les choses changeront après la Covid, la guerre en Ukraine et l’inflation galopante qui plombe chaque jour un peu plus les ménages.

L'institut de statistiques a concentré son enquête sur les 19 intercommunalités insulaires. Il évoque la pauvreté monétaire, en se basant notamment sur les données fiscales. Plus on est âgé, plus on est isolé, et plus on est touché par la pauvreté. “Ce sont les principaux résultats de notre publication. Encore une fois, il faut relativiser. Mais oui, une vraie spécificité de la pauvreté en Corse, c'est une pauvreté des personnes âgées. On voit bien au niveau national que plus on avance dans l'âge, plus le taux de pauvreté baisse. Mais en Corse, ce n’est pas exactement le cas, et notamment pour les 75 ans et plus, on a un taux de pauvreté qui augmente, contrairement au niveau national” indique Antonin Bretel, le chef du service études et diffusions à l'INSEE. Et de poursuivre : “on a une pauvreté qui est différente selon les intercommunalités. C'est vrai que le nombre le plus important de personnes et ménages pauvres, c'est dans les 2 intercommunalités urbaines d'Ajaccio et Bastia. Mais néanmoins, relativement à la population, on se rend compte que dans les territoires les plus ruraux, le taux de pauvreté est plus important avec l’Oriente qui a plus de 27% de personnes sous le seuil de pauvreté sur son territoire. Dans les territoires du Sud Corse ou de la Balagne, on a aussi un taux de pauvreté qui est aussi important, autour de 20%. Ça s'explique notamment par la structure économique. On est dans des territoires très touristiques avec des problématiques de saisonnalité de l'emploi, de secteurs d'activité aussi de l'emploi dans la restauration, dans l'hébergement, qui ne sont pas forcément les secteurs les plus rémunérateurs” conclut Antonin Bretel.

L’objectif de ce diagnostic destiné aux décideurs, c’est d’accompagner les politiques publiques menées par la Collectivité de Corse et l'Etat, alors que le gouvernement a annoncé la mise en place d'un nouveau pacte de solidarités pour la période 2023 / 2027. “ Nous allons intensifier nos actions et grâce à cette étude, nous allons pouvoir engager des actions plus précises, territorialisées, en axant principalement nos actions sur la prévention et l'amélioration de l'accès aux droits sociaux d'une part, en renforçant la dimension solidaire de la transition écologique en direction de l'alimentation, de la mobilité et de la précarité énergétique. Et puis en essayant de mieux travailler pour lever les freins à l'emploi même si en Corse nous avons un chômage moins élevé que sur le continent. Il reste encore presque 6% des personnes au chômage” précise pour sa part Didier Medori, commissaire à la lutte contre la pauvreté.