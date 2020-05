La Corse parmi les territoires les plus impactés économiquement par la crise sanitaire

Des secteurs clés impactés.

Cette chute, peut être mise directement en lien avec le poids important du BTP, de l’hébergement restauration, ou encore des transports, dans l’économie de Corse et sa création de richesse. Car en effet, ce sont ces secteurs essentiels qui sont les plus touchés par la perte d’activité liée au confinement.

Les transactions par carte bancaire ont diminué de 54% la semaine suivant le confinement, un résultat dans la moyenne nationale, même si l’île n’a bénéficié que d’un faible mouvement de population pouvant soutenir la consommation (+1%).

L’impact risque d’être durable, compte tenu de la structure du PIB de la Corse, qui repose à près de 30% sur le tourisme, et 10% sur le BTP.

D’autres chiffres donnent le tournis, le commerce de gros et de détail, le transport et entreposage ainsi que l’hébergement et restauration perdent entre 47 et 90% de leur activité. À eux seuls, ils expliquent plus de la moitié de la baisse de l’activité régionale.

Des entreprises en grande difficulté.

Ces secteurs concernent de nombreux emplois à l’échelle de la Corse. Pour preuve, le recours massif des entreprises insulaires, à la mesure de chômage partiel lancée par le Gouvernement.

Plus de 7 salariés sur 10 et 66% des établissements de l’île sont concernés dans le secteur privé(en majorité les commerces et réparateurs auto, la construction et l’hébergement restauration). Au total, 8440 demandes ont été formulées pour près de 51 340 salariés.

De plus, 2170 entreprises, principalement des PME, ont fait appel à la cellule d’aide régionale.

La saisonnalité, un enjeu important pour la Corse

Dans l’île, c’est un facteur qui impacte l’activité de quasiment tous les secteurs. L’absence ou le décalage des embauches a un effet négatif sur le marché du travail. Pour preuve, on constate une hausse de +6,5% du nombre de demandeurs d’emploi au mois de mars 2020.

21690 personnes sont au chômage en Corse à ce jour toute catégorie confondue.

Habituellement en Corse, entre le 15 mars et le 15 mai, près de 17 000 contrats saisonniers sont signés (en majorité dans les domaines de l’hébergement - restauration et du commerce), pour 3 emplois sur 4 occupés par des résidents.