La Côte d'Azur reste en 2022 une terre de tournages de films

La Côte d'Azur, et plus particulièrement les Alpes-Maritimes, reste une valeur sûre en terme de lieux de tournages pour diverses productions audiovisuelles. Que ce soit des films, des séries, des pubs ou des clips, les paysages azuréens attirent les professionnels. La commission du film Côte d'Azur mesure toute l'année cet engouement et le traduit en chiffres. Exemple avec l'année 2022 qui apparait comme très bonne, même si l'année 2021 avait été meilleure. En revanche, la reprise est là par rapport à l'avant covid.

ⓘ Publicité

531 tournages soit 40% d'augmentation par rapport à 2019.

1 514 jours de tournage, soit 26% de plus par rapport à 2019.

37 654 nuitées hôtelières, soit 76% de plus par rapport à 2019.

9 715 embauches locales dans la filière (+ 60% par rapport à 2019).

59 millions d'euros de retombées économiques directes, soit 30% par rapport à 2019.

136 millions de retombées économiques indirectes.

11 longs métrages ont été tournés.

8 séries et fiction de TV.

Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg et Pierre Arditi

En plus de ces chiffres, les productions accueillies sont internationales: France, UK, Etats-Unis, Pologne, Indonésie. Parmi les œuvres citons Vision de Yann Gozlan, Toni en famille avec Camille Cotin, Un coup de dés n'abolira jamais le hasard d'Yvan Attal avec Guillaume Canet et Maïwen, The Substance avec Demi Moore, Tikkoun avec Vincent Lindon et Ramzy Bedia ou encore Alphonse, une série de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg et Pierre Arditi.

Une bonne année 2023 ? Le démarrage est de bon augure.

Mais si l'année 2022 a été bonne, la Commission du film Côte d'Azur espère battre des records en 2023. En tout cas, les choses se présentent bien. 8 projets de longs-métrages sont au programme ainsi que 4 projets de fictions audiovisuelles.