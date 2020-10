La Côte-d'Or aura prochainement sa "Fabrique de l'Orientation"

Pour donner envie aux jeunes de choisir un apprentissage en entreprise et pour permettre à ces dernières de présenter leurs métiers aux jeunes, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or Dijon Métropole va créer une "Fabrique de l'Orientation". Il ne manque plus qu'un site d'accueil.

Comme l'explique la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or Dijon Métropole sur son site internet, il y a trois bonnes raisons de former un ou une apprenti-e ! Cela permet de préparer les compétences de demain et pour les chefs d'entreprises, de transmettre leur culture d'entreprise. Cela permet aussi de pérenniser son entreprise et de dynamiser son organisation, et la dernière raison qui n'est pas négligeable, cela permet enfin de développer son activité dans un cadre réglementaire avantageux.

Un lieu pour que les jeunes et les chefs d'entreprises puissent se rencontrer

Mais si, dans la théorie, tout paraît génial, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Pour mettre en relation plus facilement les chefs d'entreprises et les jeunes, la CCI 21 planche actuellement sur la création d'une "Fabrique de l'Orientation". Il s'agirait d'un lieu où les jeunes pourront rencontrer les patrons pour découvrir leurs métiers. Des espaces de démonstration seront intégrés dans ce nouvelle espace.

L'objectif, c'est d'ouvrir cette fabrique d'ici 2022 au plus tard. Il ne reste plus qu'à trouver le lieu explique Delphine Still, la directrice de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or Dijon Métropole.

Le principe de cette fabrique de l'Orientation

L'objectif, c'est vraiment de préparer les jeunes à aller vers l'apprentissage et de préparer les entreprises aussi de leur côté à recruter des jeunes et à les fidéliser dans leur activité. Le principe, c'est donc d'améliorer la connaissance, pour les jeunes, des métiers qui existent sur le bassin dans tous les secteurs d'activités et toutes tailles d'entreprises et tous territoires confondus. Cela peut être dans le Chatillonnais, sur le val de Saône, comme sur le bassin dijonnais.

Et en parallèle, c'est aussi de préparer les entreprises à bien comprendre le fonctionnement des jeunes et le cursus qu'ils ont suivi. Ce lieu doit aussi leur permettre de comprendre comment les intégrer, et une fois intégrés, comment les inciter à rester dans les entreprises. La formation, c'est l'emploi de demain.

A noter le service Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte-d'Or Dijon Métropole est l'un des rares de France à s'autofinancer.