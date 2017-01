La Côte-d'Or gagne des habitants mais pas les campagnes

L'INSEE vient de publier les derniers chiffres des recensements en France. Nous étions officiellement 531 380 habitants en Côte-d'Or en 2014. C'est 1 619 de plus en un an. Mais les nouveaux Côte-d'Oriens se sont surtout installés dans les grandes villes.

Dijon gagne 665 habitants entre 2013 et 2014. Beaune en attire 259 par exemple, Chatillon et Montbard également en gagne aussi. Ailleurs malheureusement, c'est assez compliqué. Les communes les plus rurales sont carrément désertées et perdent des dizaines d'habitants chaque année. C'est le cas d'Ahuy au nord de Dijon.

"Ahuy était en train de devenir un maison de retraite à ciel ouvert"

Avec 1211 habitants désormais, la commune a vu partir 250 Aqueduciens et Aqueduciennes en 10 ans et rien que 27 habitants entre 2013 et 2014. Une fuite massive que le maire Dominique Grimperet veut colmater absolument. "Comment rendre une commune attractive ? On offre des commerces ! Nous, on a crée une place de village où il y aura une boulangerie, une coiffeuse, un médecin, une infirmière, une esthéticienne."

Mais il faut aussi que les gens se rencontrent explique le maire d'Ahuy : "On vient de construire une salle des fêtes pour créer du lien social, et pour les écoles on a mis en place depuis 2014 un accueil périscolaire et extra-scolaire. Le but c'est qu'il y ait un renouvellement de la population. On ne peut pas vivre qu'entre vieux."

Dominique Grimperet veut aussi créer des logements, sans lesquels évidemment, impossible de loger de nouveaux arrivants potentiels. Plusieurs centaines de maisons et appartements vont sortir de terre. Mais ces constructions massives n'ont pas toujours été bien prises. Dans le centre historique d'Ahuy, Sylvain estime que le village est bien comme ça. Pourtant, l'Aqueducien se souvient d'une époque où Ahuy comptait pas moins de quatre cafés. Aujourd'hui la commune ne possède que deux cafés et un salon de coiffure.